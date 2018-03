Berlin (dpa) - Reisende und Pendler müssen auch am Tag nach Sturmtief «Xavier» mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Dass der Verkehr im Norden und Nordosten Deutschlands eingestellt wurde, könne sich auch auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken, sagte ein Sprecher in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur. Durch «Xavier» waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Die ganze Nacht hindurch waren die Feuerwehren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.