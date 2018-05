Kabul (dpa) - Sicherheitskräfte in Afghanistan haben einen von den Taliban eroberten Bezirk in der strategisch wichtigen Provinz Badachschan nach nur einem Tag wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Nach einstündigem Kampf sei der Bezirk Kohistan zurückerobert worden, sagte ein Geheimdienstchef. Der Schlag gegen die Extremisten erfolgte, nachdem Verstärkung aus der Provinzhauptstadt Faisabad eingetroffen sei. Die Taliban hatten den Bezirk nach 24-stündigen Gefechten am Freitag unter ihre Kontrolle gebracht.