(stk) In der Serie "Menschen (in) der Krise" möchten wir zeigen, dass es in der Corona-Krise vor allem auf die Solidarität ankommt. Viele Menschen müssen weitermachen, damit es weitergehen kann. Das reicht vom Arzt über den Müllmann bis hin zur Kassiererin im Supermarkt. Mit dieser Serie möchten wir diese Menschen vorstellen, ihre Arbeit wertschätzen. Wer Vorschläge für die Serie hat, kann uns die an red-buchen@rnz.de mitteilen.