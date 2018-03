Vaihingen (dpa) - Ein 15-Jähriger ist bei einem Stromunfall am Bahnhof von Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte der 15-Jährige gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf einem Kesselwagen Selfies von sich machen. Nachdem er auf den Zug geklettert sei, habe ihn ein Lichtbogen getroffen, und er sei zu Boden gestürzt. Laut Polizei erlitt der Junge schwerste Verbrennungen, Lebensgefahr bestehe aber nicht mehr. Das Unglück ereignete sich bereits am späten Samstagabend.