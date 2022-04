Der Zoll hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland 69 Friseursalons und Barbershops überprüft. Dabei seien Verstöße aufgedeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Von den Kontrollen sind demnach insgesamt 142 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen betroffen gewesen. Die Prüfungen am Dienstag waren Teil von bundesweiten Schwerpunktprüfungen.