Stockholm (dpa) - In Schweden wüten weiter heftige Waldbrände. Die Zahl der Feuer stieg am Freitag auf mehr als 50. Gegen die größten kämen die Rettungskräfte nicht mehr an, sagte der Chef des Zivilschutzes. «Die größten Brände werden wir nicht löschen können. Wir arbeiten daran, die Ausbreitung zu minimieren und warten, dass das Wetter umschlägt», sagte Dan Eliasson. Das könne allerdings mehrere Wochen dauern. Es sei die schwierigste Situation, in der sich der schwedische Rettungsdienst jemals befunden habe.