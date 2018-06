Emil Forsberg von RB Leipzig glaubt nach dem Sieg gegen Südkorea am Samstag gegen Deutschland an gute Konterchancen. Foto: AFP

Von Maik Rosner

Nischni Nowgorod. Die Frage nach den vergebenen Chancen gegen Südkorea und dem fast schon chronisch geringen Ertrag der schwedischen Offensive beantwortete Emil Forsberg mit einer kecken Ansage. Natürlich hätte man mehr Tore erzielen können oder gar müssen im ersten Gruppenspiel als nur jenes durch den Foulelfmeter von Kapitän Andreas Granqvist (65.) nach einem Videobeweis, räumte der Offensivspieler von RB Leipzig ein. "Aber das kommt jetzt gegen Deutschland", fügte er forsch hinzu.

Die Nonchalance, mit der er das vortrug, hat für einige Heiterkeit gesorgt in Nischni Nowgorod. Ebenso wie seine Frage, ob er überhaupt noch nach Deutschland zurückkommen dürfte, falls Schweden den Weltmeister am Samstag in Sotschi mit einem weiteren Sieg tatsächlich schon aus dem Turnier befördern sollte.

Forsbergs kecke Ansage

Doch so verwegen derartige Prognosen noch vor Beginn der WM geklungen haben mögen, so bedrohlich hat sich die Lage für die DFB-Auswahl nun tatsächlich zugespitzt nach der eigenen 0:1-Auftaktniederlage gegen Mexiko. Zumal Schwedens Kernkompetenz, das Tore verhindern, ja auch zu einem echten Problem werden könnte für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Dominant war sie zwar in der zweiten Halbzeit gegen Mexiko aufgetreten. Doch mit pfiffigen und kreativen Lösungen gegen den Abwehrverbund der Mexikaner war die DFB-Elf eher nicht auffällig geworden. Die Verteidigungskünstler aus Schweden könnten sie vor eine ähnlich unangenehme Herausforderung stellen.

Forsberg und seine Kollegen jedenfalls glauben nach dem bestärkenden Auftaktsieg, nun gegen Deutschland tatsächlich einen ähnlichen Coup schaffen zu können wie Mexiko. Allein schon wegen der Versuchsanordnung, die ihnen sehr entgegen kommt. "Wir können jetzt einfach clever spielen gegen Deutschland. Wir müssen keine Tore machen, aber die müssen Tore machen. Das kann ein paar Räume öffnen", sagte Forsberg. "Wir sind sehr kompakt, jeder arbeitet für den anderen, wir geben den Gegnern keinen Raum", ergänzte Albin Ekdal vom Hamburger SV.

Das bekamen auch die Südkoreaner zu spüren, die offensiv wenig zustande gebracht hatten und nur zu zwei nennenswerten Torchancen gekommen waren, durch den Augsburger Ja-Cheol Koo (52.) und Hee-Chan Hwangs in der Nachspielzeit. Das lag zwar auch daran, dass Südkorea recht limitiert agierte. Aber Schwedens robuste und gut abgestimmte Defensive durfte ein maßgeblicher Anteil an den seltenen Turbulenzen vor dem Tor von Robin Olsen zugerechnet werden. "Groß und einschüchternd" hätten die Schweden auf seine Spieler gewirkt, befand Südkoreas Trainer Shin Taeyong. Und er prognostizierte, dass die Skandinavier "von ihrer Physis profitieren können - gegen alle Mannschaften".

Wesentlicher als die körperliche Komponente dürfte jedoch sein, dass Schwedens Trainer Janne Andersson einen Minimalismus mit Methode lehrt. Das hob er auch hervor, als er später lobte, man habe "sehr methodisch gespielt". Zu spüren bekommen hatte das bereits Italien in den Playoffs zur WM, und zu erkennen war nun ebenso gegen Südkorea, wie Andersson es geschafft hat, aus einer eher mittelmäßigen Mannschaft ein überdurchschnittlich funktionierendes Kollektiv zu formen. Die fein abgestimmte Zusammenarbeit aller elf Spieler erinnerte beinahe ein wenig an jene der Isländer. Und ebenso, dass sich sogar die offensiv veranlagten Akteure wie Forsberg an der defensiven Basisarbeit erfreuen können. Nach vorne war ihm zwar wenig gelungen, "ich habe mehr im Tank", sagte er, "aber ich bin stolz auf meine defensive Leistung. Ich habe so viel geholfen wie möglich, bin viel gelaufen. Für uns ist die Defensive immer das Hauptthema."

Verstärkt werden dürfte diese nun noch durch Verteidiger Victor Lindelöf von Manchester United, der das erste Spiel gegen Südkorea wegen Unwohlsein verpasst hatte. Und sollte vorne die Effizienz verbessert werden, könnte es für die Schweden bei ihrer ersten WM seit zwölf Jahren womöglich wirklich zum Achtelfinaleinzug reichen. Andersson hat diesen schon in Auftrag gegeben. "Deutschland ist der nächste Gegner, den wir schlagen wollen", sagte er. Zur Not könnte dafür auch eine Standardsituation wie gegen Südkorea genügen.