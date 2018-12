Las Vegas (dpa) - Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 50 Menschen umgebracht und mehr als 200 verletzt. Das teilte die Polizei im Bundesstaat Nevada mit. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben. Nach und nach wurden Details bekannt: Laut Polizei feuerte der Schütze vom 32. Stockwerk eines Hotel an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Zur Tatzeit sollen rund 30 000 Besucher dort gewesen sein. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter und tötete ihn.