Tokio (dpa) - Auch Japan macht eine beispiellose Hitzewelle zu schaffen. Mehr als 70 000 Menschen - so viele wie nie zuvor - mussten wegen Verdachts auf Hitzschlag und ähnlicher Beschwerden in diesem Sommer bereits in Krankenhäuser gebracht werden. Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf amtliche Daten. Mehr als 100 Menschen starben demnach schon an Hitzeschlag. In manchen Orten des Inselreiches wurden Rekordtemperaturen von bis zu 41,1 Grad gemessen. Unterdessen nimmt ein starker Taifun Kurs auf Japans Ostküste.