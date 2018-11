Schokoladenkonsum in Deutschland

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokoladenwaren betrug 2017 nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie etwa 9,5 Kilogramm.

Es wurden etwa 1,1 Millionen Tonnen Schokowaren im Wert von 5,4 Milliarden Euro produziert.

Deutschland ist der größte Exporteur von Schokoladenprodukten weltweit.

Etwa zwei Drittel des importierten Kakaos stammen aus Westafrika, der Rest kommt aus Lateinamerika und Asien.

Mehr als zehn Prozent der weltweiten Kakaoernte werden in Deutschland zu Schokolade verarbeitet.

Der Anteil an nachhaltig erzeugtem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren lag 2017 nach Verbandsangaben bei 55 Prozent und soll weiter gesteigert werden.