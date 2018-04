Berlin (dpa) - Ein Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Zumeist blieb es zunächst bei Blechschäden, es gab aber auch mindestens zwei Schwerverletzte. Im Autobahnkreuz Breitscheid in der Nähe von Düsseldorf stellte sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lastwagen quer und blieb stecken. Die Autobahn 3 wurde teilweise gesperrt. In Freiberg bei Dresden wurden auf der Bundesstraße 101 zwei Menschen in einem Auto schwer verletzt.