Auch wenn Hermann Alexander Pagenstecher und Robert Wilhelm Bunsen 1865 zu den allerersten Deutschen gehörten, die je Mallorca besuchten - richtig bekannt machte die Balearen-insel erst Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich und Prinz von Toskana. Er bereiste ab 1867 das Mittelmeer und gilt als "Entdecker Mallorcas". Sein siebenbändiges Monumentalwerk "Die Balearen" ist auch heute noch ein zuverlässiges und genaues Zeugnis jener Epoche.

1870 siedelte Salvator komplett auf die Insel über und erwarb in den folgenden 30 Jahren einen ganzen Küstenstrich im Norden Mallorcas, 16 Kilometer lang und bis zu 10 Kilometer tief, zwischen den Orten Valldemossa und Deià; sein Hauptwohnsitz war Son Marroig.

Salvator begründete zudem den ersten Tourismus auf der Insel: Für die ersten Gäste dieser Zeit ließ er "Ca Madó Pilla" einrichten, ein Gästehaus, in dem Reisende drei Tage gratis Logis erhielten. Lediglich "Mundproviant" war mitzubringen. Zudem legte er ein rund 12 Kilometer langes Wanderwegenetz bis in die Berge der Sierra del Teix an, das noch heute erhalten ist. An den schönsten Aussichtspunkten ließ er kleine Mäuerchen mit Sitzbänken errichten, von denen aus man die Schönheit der Küste und den Sonnenuntergang bewundern konnte.

Erst einige Jahrzehnte später erkennen findige Mallorquiner das Potenzial der Insel als touristisches Reiseziel. Im Jahr 1903 eröffnet in Palma das "Gran Hotel", die erste luxuriöse Unterkunft Mallorcas. Zwei Jahre später entsteht der Tourismusförderungsverband "Foment de Turisme". Ein massentaugliches Urlaubsziel wird die Insel jedoch erst viel später: Die Fluggesellschaft Condor landet 1956 zum ersten Mal auf der Insel, die Lufthansa erst 1963 - im gleichen Jahr bietet Neckermann die ersten Pauschalreisen an.

Heute werden pro Jahr weit mehr als 20 Millionen Passagiere an Mallorcas Flughafen abgefertigt. 2017 verbrachten mehr als 4,8 Millionen Deutsche ihren Urlaub auf der Insel.