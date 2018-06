Manuel Neuer (l) will in der Nationalmannschaft weitermachen. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Von Claus-Peter Bach

Eine Dreiviertelstunde nach dem Schlusspfiff in Kasan alberten auf dem Heidelberger Bismarckplatz drei Mädchen in Deutschland-Trikots herum, weil es ihrem Freund nicht gelang, aus seiner schwarz-rot-goldenen Vuvuzela einen lang anhaltenden Ton der Enttäuschung hervor zu krächzen. Auch das ging also schief an diesem traurigen Mittwoch.

Am Tag danach ist es den Spielern, Verantwortlichen und Fans der deutschen Elf erst Recht kein Trost, dass andere Titelverteidiger ebenfalls nach der Vorrunde ausgeschieden waren - wie das frühe Aus der Deutschen den in der Qualifikation gescheiterten Italienern, Niederländern oder Österreichern allenfalls Schadenfreude bereiten kann. Jeder Verlierer, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, trägt schwer an seiner Schmach und muss den Spott ertragen.

Es ist kein Wunder, dass Joachim Löw kurz nach dem Spiel kaum Worte für das Schockierende fand, und auch die zahllosen Experten vor den Kameras von ARD und ZDF hatten bis in den späten Abend hinein nur zaghafte Erklärungsversuche für das Desaster parat. Am klarsten begründete Manuel Neuer, der Kapitän, das Ausscheiden: "Wir waren zu schlecht!" Das ehrt ihn.

Richard Wagner, der dichtende Musikus aus Leipzig, hat 26 Jahre gebraucht, um das zu beschreiben und mit den richtigen Tönen zu versehen, was in den letzten zwei, drei Jahren mit den WM-Titelverteidigern geschehen ist. Im "Ring des Nibelungen" geht es um Götter, die den Weltmeistern von 2014 ähneln - strahlendes Lächeln, lässiges Plaudern, selbstbewusste Mimik, hübsche Kleider und die Haare schön - und erfahren müssen, dass der Volksmund hierin nicht irrt: Meister werden ist nicht schwer, Meister sein dagegen sehr.

Die Götter bauen sich im Überschwang ihres Glücks und ihrer Unfehlbarkeit eine herrliche Burg, speisen goldene Äpfel, brechen die Verträge mit Handwerkern und Ehefrauen, treiben Inzest und Hurerei und glauben allen Ernstes, dass ihnen das dauerhaft bekommen könnte. "Pustekuchen!", hustet mein Papagei, der am Ende der "Götterdämmerung" miterlebt hat, dass die prächtige Burg erst in Flammen aufgeht und schließlich mitsamt den von ewiger Hybris befallenen Göttern in den Fluten des Rheins versinkt. Die DFB-Götter erlebten ihren Untergang auf dem grünen Rasen von Kasan.

Woran lag es?

2006, 2010 und 2014 hatte die DFB-Elf mit Michael Ballack und Philipp Lahm Weltklasse-Kapitäne - Spieler, deren Leistung fast immer sehr gut war und die auf dem Spielfeld, nahe an den Kameraden, den Taktstock schwangen und sich Gehör verschafften. Diesmal war der Torwart der Chef im Team, von schwerer Verletzung gerade so genesen und von weit hinten ohne direkten Bezug zum Spiel, das eintönig und ideenarm dahinplätscherte.

2010 und 2014 hatte der in Stresssituationen verkrampft wirkende Bundestrainer mit dem akribischen Analysator und Ideengeber Hansi Flick einen geschätzten und selbstbewussten Berater an seiner Seite. Ob Thomas Schneider ähnliche Qualitäten hat, fragt sich nicht nur mein Papagei.

Einer schon nicht mehr so guten EM 2016 folgten zwar der Durchmarsch in der WM-Qualifikation, aber auch schlechte Länderspiele im Herbst 2017 und Frühjahr 2018, die im Team keine Begeisterung weckten, und die beiden blamablen Vorstellungen gegen Österreich und Saudi Arabien, nach denen bei allen DFB-Verantwortlichen die Alarmglocken hätten bimmeln müssen. Löw sprach von guten Leistungen im Trainingslager.

Die Gündogan/Özil/Erdogan-Affäre haben die DFB-Oberen weder in den Griff bekommen noch beendet. Wer wie Mesut Özil vor einem WM-Spiel während der deutschen Hymne nicht einmal die Lippen bewegt, gibt zu erkennen, dass er sich mit seinen Spielkameraden, die auch Kampfgenossen hätten sein müssen, nicht wirklich identifiziert. Özil hätte sich wirklich nicht permanent zu Deutschland und unserer Gesellschaft bekennen müssen, zur DFB-Elf aber schon. Nach all dem verwundert es nicht, dass es den Spielern am Glauben an ihr Können und an Selbstvertrauen fehlte, um Mexiko oder Südkorea zu bezwingen.

2014 war der Stamm der Nationalmannschaft, diese bewundernswerten Mia-san-mia-Bayern, als Triple-Gewinner nach Mexiko geflogen, die Dortmunder immerhin als Champions League-Finalisten. Diesmal hatten die Bayern die demotivierenden Niederlagen in Europa und im DFB-Pokalfinale in den Kleidern stecken, und die Dortmunder, Leipziger und Stuttgarter hatten tiefe Formtäler durchdribbeln müssen. Kraft, Selbstvertrauen und die Überzeugung, so gut zu sein wie 2014, haben vielen Spielern gefehlt.

Und Joachim Löw? Er hat nach dem Triumph von 2014 viel gearbeitet, um den Erfolg 2018 zu ermöglichen. Es ist müßig, nach dem Ausscheiden so zu tun, als sei man der bessere Bundestrainer. Was er nun tun muss, weiß er selbst am besten. Es ist nur schade, dass er 2014 den besten Zeitpunkt für seinen Abschied - die Party vor dem Brandenburger Tor - verpasst hat. Nun erlebten wir Löw wie Wagners Gottvater Wotan: Mit einer Augen-, pardon: Scheuklappe vor der Spielerbank herumtigern, mit dem Speer, pardon: mit den Armen hilflos herumfuchteln und schwitzend einsehen, dass man als Einzelner machtlos ist, wenn das Team nicht funktioniert. Wotan verlässt die Bühne am vorletzten Abend der Tetralogie, nach hinten, schweigend und still als geschlagener Mann.

Für Deutschland gibt es Schlimmeres als das frühe Ausscheiden seiner Kicker: Dass drei Jahre nach 2015 geflüchtete Menschen noch immer in Lagern leben und nicht wissen, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Dass immer mehr Kinder in Armut aufwachsen, obwohl wir ein reiches Land mit vielen superreichen Fußballern sind. Dass die Angestellten in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen miserabel bezahlt werden. Dass sich unsere Regierenden, gerade mal hundert Tage im Amt, beschämende Streitigkeiten gönnen und seit Wochen und Monaten kein einziges Problem lösen...

Das Scheitern bietet auch Chancen: Dass der DFB sich reformiert. Dass die jungen Spieler in den Bundesliga-Mannschaften mehr Spielpraxis erhalten. Und dass in den Fernsehanstalten ein Umdenken einsetzt und auch Sportarten mit vielen Moneten belohnt werden, die ebenso erfolgreich oder noch besser sind als die Fußballer.