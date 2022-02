Ein Mann ist bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Balingen (Zollernalbkreis) verletzt worden. Seine zur Beatmung bestimmte Sauerstoffflasche war bei dem Feuer am Samstagabend explodiert, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Bewohner im Alter von 37 und 71 Jahren wurden aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Die Wohnung war nach dem Brand unbewohnbar, der Schaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt.