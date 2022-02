(csw). Safran ist eines der teuersten Gewürze der Welt. Denn die roten Fäden müssen per Hand aus den Blüten von Krokussen gezupft und anschließend getrocknet und weiterverarbeitet werden. Safran beeinflusst Speisen nicht nur, in dem er ihnen eine satte gelbe Farbe verleiht – er verleiht ihnen auch eine charakteristische feinherbe und zugleich leicht scharfe Note. Safran verträgt sich gut mit anderen Gewürzen wie Vanille, Kardamom und Zimt. Bei einem Risotto Mailänder Art kommt das besondere Aroma des Safrans besonders gut zur Geltung (s. Rezept). Guter Safran besteht laut dem Bundeszentrum für Ernährung aus ganzen Narbenfäden, die kräftig rotbraun aussehen und sich etwas fettig anfühlen.

Risotto Mailänder Art

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Risotto-Reis

1 Schalotte

1 ½ Liter Hühnerbrühe

90 g Butter

100 ml Weißwein

1 EL Safranfäden

75 g Parmesan (frisch gerieben)

Salz und Pfeffer

Safran gibt dem Risotto eine gelbe Farbe.

Die Brühe in einem Topf erhitzen – sie sollte aber nicht kochen. Schalotte schälen und fein würfeln. 40 g der Butter in einem Topf erhitzen und die Schalotte andünsten. Sie sollte keine Farbe annehmen. Dann den Reis dazugeben und so lange vermengen, bis jedes Reiskorn von einem Butterfilm überzogen ist. Die Temperatur leicht erhöhen und dann den Reis mit Wein aufgießen. Wenn dieser vollständig aufgenommen wurde, den Safran hinzufügen und anschließend kellenweise die Brühe hinzufügen. Ist die Brühe fast eingekocht, wird die nächste Kelle angegossen. Ist das Risotto sämig, die restliche Butter als kalte Würfel und den Parmesan unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.