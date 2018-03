Saarbrücken (dpa) - Der saarländische Landtagspräsident Klaus Meiser will inmitten der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland von seinem Amt zurücktreten. Gegen ihn besteht der Verdacht der Untreue. Meiser wolle an diesem Montag sein Amt niederlegen, teilte der Landtag mit. Das habe er in einem Rücktrittsschreiben mitgeteilt. Bei den Vorwürfen geht es etwa um einen Beschluss des Präsidiums des Landessportbunds, eine Feier von Innenminister Klaus Bouillon zu dessen 70. Geburtstag im vergangenen November mitzufinanzieren. Bouillon hatte das Angebot abgelehnt.