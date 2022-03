Die kommende Saarland-Wahl wird nach Ansicht von SPD-Chef Lars Klingbeil auch in der Bundeshauptstadt mit besonderem Interesse verfolgt. "Ganz Berlin guckt schon auf den Sonntag und was hier passiert", sagte er am Montag in Saarbrücken. Es sei die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl: "Das heißt, es gibt eine Einordnung dazu, ebenso wie zur neuen Oppositionsführung." Insofern sei dies "auch für Herrn Merz eine entscheidende Wahl", betonte Klingbeil. Im Saarland wird am Sonntag (27.3.) ein neuer Landtag gewählt.