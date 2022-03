Die rheinland-pfälzische SPD hat den Sozialdemokraten im benachbarten Saarland zum Sieg bei der Landtagswahl am Sonntag gratuliert. "Ein sensationelles Ergebnis und ein enorm wichtiger Erfolg für die Sozialdemokratie im ganzen Land", sagte der SPD-Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz. Wenn Anke Rehlinger die neue Ministerpräsidentin an der Saar sei, werde die SPD acht Länderchefs in Deutschland stellen, so viele wie keine andere Partei. "Das ist richtig stark", erklärte Lewentz. Rehlinger setze sich schon viele Jahre für ihre Heimat ein und werde das Land "mit ganz viel Saarlandliebe im Herzen gestalten".