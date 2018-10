New York (dpa) - Die an bekannte Trump-Kritiker geschickten Rohrbomben versetzen die USA in Aufruhr. Adressiert waren die Päckchen unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama und dessen frühere Außenministerin Hillary Clinton. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem «eindeutigen Terrorakt». Trump selbst meldete sich mit einem Appell zu Wort: Er rief die Amerikaner nach den «verabscheuungswürdigen Taten» zum Zusammenhalt auf. Bei den Sprengsätzen handelt es sich nach Behördenangaben offensichtlich um einfach gebaute Rohrbomben.