In der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats ging es teilweise recht emotional zu:

> Dieter Popp (Vorsitzender Bürgerinitiative BGN, Höpfingen): Weshalb die BGN bis heute keine Antwort des Bürgermeisters auf ein Schreiben von Ende Februar erhalten habe, wollte Popp wissen. Seinen Versuch, den Brief vorzulesen, unterband Rohm mit dem Hinweis, die Bürgerfrageviertelstunde sei für Hardheimer Bürger und Popp sei ja aus Höpfingen. Diese Sichtweise teilten aber nicht alle, denn immerhin geht es beim Windpark "Kornberg" um ein interkommunales Projekt, und zudem ist Popp Vorsitzender eines Hardheimer Vereins.

In dem Schreiben, das der RNZ vorliegt, heißt es unter anderem: "Wir möchten Ihnen anbieten, in Zukunft einen konstruktiveren Umgang zu pflegen. Die Informationsveranstaltung am 21. Februar hätte ein Schritt in diese Richtung sein können. Doch leider wurde diese Chance vertan." Anschließend listet Popp die Sorgen und Ängste auf, welche die Gegner des geplanten Windparks umtreiben. Weiter schreibt Popp: "Sicher haben auch wir Fehler gemacht und evtl. das ein oder andere Mal überreagiert. Wir bitten hier auch um Ihr Verständnis, da man mit einer solchen Problemstellung ja nicht alle Tage konfrontiert wird und wir alle persönlich betroffen sind."

Dass die BGN von Gutachter Beck in der Infoversammlung als Lügner hingestellt worden sei, könne und wolle sich die Bürgerinitiative nicht gefallen lassen. Ihre Forderung: "Die Falschaussage muss öffentlich zurückgenommen werden!" Abschließend wendet sich Popp in dem Schreiben noch einmal direkt an den Bürgermeister: "Unser Gegner sind nicht Sie oder die Gemeinden, unser Gegner ist die Zeag." Gemeinsam sollte es gelingen, einen Weg aus der Misere zu finden - zum Wohl der Gemeinden und der Bürger wäre dies wünschenswert und würde zur Befriedung beitragen.

Das Büro Beck habe die Untersuchungen unter den damals geltenden Vorgaben der LUBW begonnen, sagte Rohm, dann hätten sich die Parameter geändert, weshalb das Gutachten die neuen Anforderungen nicht erfülle. "Deshalb wird jetzt nachgearbeitet und sämtliche Untersuchen beginnen von vorne."

Was die von der Bürgerinitiative angebotene Zusammenarbeit angeht, antwortete der Bürgermeister: "Ich wurde in der Vergangenheit mehrfach enttäuscht, und mir wurde das Wort im Mund umgedreht." Die Bürgerinitiative habe Termine und Fristen nicht eingehalten und über die Presse Halb- und Unwahrheiten verbreitet: "Deshalb bin ich nicht bereit, mich hierzu weiter zu äußern."

> Thomas Henn (stellvertretender Hegeringleiter, Hardheim): Er erkundigte sich nach dem Stand der Jagdverpachtung, die zum 1. April 2019 neu ausgeschrieben wird, und appellierte an die Gemeinde: "Das Ganze soll diesmal ehrlich und fair ablaufen!" Der Gemeinderat habe sich in der Klausurtagung damit befasst, antwortete Rohm. Es müssten neue gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden, doch man sei auf einem guten Weg und werde sich bald mit den Jägern in Verbindung setzen. "Können die Altpächter ihre Reviere behalten?", wollte Henn außerdem wissen. Dies sei nicht sicher, da die Landwirte auf Grund der Wildschäden bei der Vergabe der Jagdbögen im ein oder anderen Fall ein Wörtchen mitreden wollten. Die von der Verwaltung favorisierte Submission sei die nicht beliebteste, aber die gerechteste Variante. Im September könnte eine Jagdgenossenschaftsversammlung stattfinden, so dass spätestens im Oktober Klarheit für jeden Jäger herrsche.

> Ralf Benz (Gerichtstetten) hatte gleich drei Fragen an den Bürgermeister: 1. Weshalb merke er trotz des Breitbandausbaus noch nichts vom schnellen Internet? Hierzu sagte Bürgermeister Rohm, dass zunächst 95 Prozent der Anschlüsse aufgerüstet worden seien. Der Rest folge.

2. Weshalb wurden die durch den Aufbau des Windparks Gerichtstetten in Mitleidenschaft gezogenen Feldwege noch nicht instandgesetzt? Die Wege würden zum Teil knietiefe Löcher aufweisen, und trotz der Zusicherung des Bürgermeisters, dass er sich darum kümmern würde, sei nichts geschehen. "Wir waren vor Ort, und die Schäden sind nicht so dramatisch wie beschrieben", antwortete Rohm. Teilweise seien Arbeiten durchgeführt worden. Er werde sich die Situation aber nochmal anschauen, und, wenn nötig, würden die Löcher verfüllt.

3. Weshalb erhält die Gemeinde für die Windräder in Gerichtstetten pro Anlage nur 20.000 Euro Pacht im Jahr und damit weniger als Nachbarkommunen? Die Gemeinde habe eine Mindestpachtsumme vereinbart, sagte Rohm. Daneben erhalte die Gemeinde aber eine Mehrvergütung, wenn die Anlagen gut laufen. Zu Details des Vertrags werde er sich nicht äußern. Das Ganze sei aber vom Gemeinderat so beschlossen worden.