Von Roland Karle

Schwarzach. Nach dem Schlusspfiff gegen Mexiko ging es Karlheinz Förster ähnlich wie Millionen deutscher Fußballfans: Er war schwer enttäuscht vom Auftritt des DFB-Teams, entsetzt über manche Szenen und vermisste jeglichen spielerischen Glanz. Allerdings beschwor der einstige "Vorstopper der Nation" nicht die Krise, sondern konnte der Auftaktpleite etwas Gutes abgewinnen. Sie wird die deutschen Kicker aufrütteln, ist Förster überzeugt. "Für unsere Mannschaft geht die WM jetzt erst richtig los."

Förster weiß aus eigener Erfahrung, wie sich ein Stolperstart anfühlt: Bei der WM 1982 in Spanien verlor er mit Deutschland gegen Algerien sensationell mit 1:2. Die Truppe von Trainer Jupp Derwall reagierte, gewann gegen Chile deutlich mit 4:1 und wurde Vize-Weltmeister. Im Finale unterlagen Förster & Co Italien, das trotz dreier Unentschieden in der Vorrunde weitergekommen war. Schon lange her, aber eine Erkenntnis hat sich bestätigt: "Oft tun sich Mannschaften, die später das Turnier gewinnen, in den ersten Begegnungen schwer." Das gelte bislang für nahezu alle Titelkandidaten. "Eine überragend spielende Mannschaft habe ich noch nicht gesehen. Den stärksten Eindruck haben die Kroaten hinterlassen, die ich als Geheimfavorit einstufe", sagt Förster.

Dass Deutschland heute Abend gegen Schweden verliert und in der Gruppenphase ausscheidet - nein, das wird nicht passieren. "Wir haben die besseren Einzelspieler und insgesamt mehr Qualität im Kader", betont der RNZ-Experte, der auf einen 2:0- oder 3:1-Sieg für Deutschland tippt. "Ein frühes Tor würde die Aufgabe leichter machen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn die Entscheidung erst in den Schlussminuten fiele", prognostiziert Förster.

Er geht davon aus, dass die deutsche Mannschaft mit einer ganz anderen Einstellung und in anderer Aufstellung als gegen Mexiko antritt. Förster würde gerne Gündogan, Reus und Brandt in der Startelf sehen, anstelle von Khedira, Özil und Draxler. "Aufgrund ihrer gezeigten Leistungen in den letzten Länderspielen wäre das gerechtfertigt", findet Förster.

Und er wäre nicht überrascht, wenn Mario Gomez im Sturm begänne. "Gegen die robuste Abwehr der Schweden ist ein solcher Spielertyp gefragt." Laut Förster müssen sich drei Dinge ändern: Die Mannschaft braucht eine bessere Ordnung, mehr Aggressivität und eine höhere Laufbereitschaft.