Von Roland Karle

Schwarzach. Die WM ist für Karlheinz Förster immer ein Fest. Daheim in Schwarzach verfolgt er möglichst jedes Spiel und schaut genau hin, wie sich der Fußball verändert. Als Nationalspieler nahm der 59-Jährige selbst in Spanien 1982 und vier Jahre später in Mexiko an zwei Weltmeisterschaften teil und absolvierte als Innenverteidiger alle 14 Spiele. Danach wechselte Förster vom VfB Stuttgart zu Olympique Marseille und beendete mit gerade 28 Jahren und nach 81 Länderspielen seine Karriere in der Nationalmannschaft. Seit vielen Jahren arbeitet er als Spielerberater und betreut unter anderem Niklas Süle (München), Timo Werner (Leipzig) und Daniel Didavi (Wolfsburg). Für die RNZ wird Förster während der WM die Spiele der deutschen Mannschaft analysieren.

Karlheinz Förster, Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger bezeichnete den letzten Auftritt der deutschen Fußballer vor der WM gegen Saudi-Arabien als "erschreckend" und als "Stimmungskiller". Sind Sie ähnlich ernüchtert?

Nein, überhaupt nicht. Es war keine gute Leistung unserer Mannschaft, wie schon gegen Österreich, das stimmt. Aber die Spieler hatten ein intensives Trainingslager hinter sich, da fehlte ihnen auch die nötige Frische. Das kenne ich aus meiner aktiven Zeit. Die beiden Testspiele taugen nicht als Maßstab.

Sie sind also überzeugt, dass das DFB-Team am Sonntag gegen Mexiko ganz anders auftreten wird?

Die Mannschaft wird zum Anpfiff topfit sein. Mexiko ist ein unbequemer Gegner, da geht es gleich voll zur Sache.

Die deutsche Bilanz in der WM-Qualifikation war makellos, aber danach gegen England, Frankreich, Spanien und Brasilien wurde keine Begegnung gewonnen. Was folgern Sie daraus?

Unsere Mannschaft war ja nie total unterlegen, es waren enge Spiele. Und sie waren wichtig, weil es gegen Mitfavoriten um den WM-Titel ging. Man hat gesehen, dass sich andere Nationen weiter entwickelt haben.

Und die deutsche Mannschaft nicht?

Wir haben einen starken Kader und klasse Einzelspieler, angefangen von Manuel Neuer, dem weltbesten Torwart, bis zu Hummels, Kroos oder Müller. Von der Qualität her ist mindestens das Halbfinale drin. Ich traue unserer Mannschaft zu, dass sie den Titel verteidigt.

Mit der Art Fußball, den sie seit der WM 2014 spielt?

Jedes Turnier bringt Veränderungen mit sich. Ich glaube nicht, dass Ballbesitzfußball diese WM prägen wird. Viele Mannschaften sind in der Defensive noch aufmerksamer und kompakter geworden. Dagegen muss man Antworten finden. Es werden die Teams Erfolg haben, die in der Lage sind, schon weit vorne den Gegner zu attackieren, den Ball zu erobern und dann schnell in die Spitze zu spielen.

Sind Jogi Löw und seine Mannschaft dafür gewappnet?

Jogi ist ein erfahrener Trainer, der bewiesen hat, dass er immer wieder Lösungen findet. Sein Kader bietet ihm verschiedene personelle Varianten und taktische Möglichkeiten.

Reicht die Geschwindigkeit aus, die die deutschen Fußballer mitbringen?

Geschwindigkeit wird ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Wir haben mit Marco Reus, Julian Draxler, Julian Brandt und Timo Werner etliche Spieler, die richtig Tempo und Tore machen können. Aber genauso wichtig ist es, dass die Zuspiele aus dem Mittelfeld kommen.

Bei Tempofußball denkt man sofort an Leroy Sané - der wurde gestrichen ...

Eine harte Entscheidung, aber auch nachvollziehbar. Sané hat bei Manchester City bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann, aber in der Nationalmannschaft selten überzeugt.

Wenn es stimmt, dass früh angreifen und Druck ausüben ein Schlüssel zum Erfolg ist, wäre dann nicht eine Dreierkette mit Hummels, Boateng und Süle oder Rüdiger ideal, um im Mittelfeld präsenter zu sein?

Eine Variante, die spannend wäre. Aber die Nationalelf hat sie bislang nicht praktiziert und deshalb gehe ich davon aus, dass sie mit Viererkette und im bewährten Verbund spielen wird.

Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben mit dem türkischen Staatschef Erdogan posiert und dafür viel Kritik und Pfiffe geerntet. Wie bewerten Sie diesen Fall?

Es war ein Fehler der beiden. Özil und Gündogan haben die Wirkung und das Echo total unterschätzt, obwohl sie schon so lange Profifußballer sind. Hätten sie sich öffentlich entschuldigt und klar Position bezogen, wäre das Thema vermutlich abgehakt.

Wird die Debatte die sportliche Leistung und die Atmosphäre während der WM beeinträchtigen?

Die Mannschaft steckt das problemlos weg. Für Özil und Gündogan gilt: Da müssen sie durch. So wie das auch Timo Werner ausgehalten hat, als er vor eineinhalb Jahren nach einer Schwalbe gegen Schalke zum Buhmann wurde.

Timo Werner und der Ex-Hoffenheimer Niklas Süle gehören zu Ihren Schützlingen. Für beide ist es die erste WM. Was trauen Sie ihnen zu?

Timo hat sich in Leipzig toll entwickelt. Er ist schnell und torgefährlich, das sind Qualitäten, die gefragt sind. Ich bin selbst gespannt, wie er sich präsentieren wird. Bei Niklas hat sich gezeigt, dass er zum richtigen Zeitpunkt zum FC Bayern gewechselt ist. Dort hat er einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und bewiesen, dass er als Partner von Hummels und Boateng auf hohem Niveau spielen kann.