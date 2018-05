Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Wer sich heute entscheidet, Jäger zu werden, der hat einiges vor. Spätestens klar wird das dem Neuling, wenn er zehn Kilo Unterrichtsmaterial ausgehändigt bekommt, sein ganzes Leben aufs Jägerwerden zuschneiden muss und drei, vier Mal die Woche nach Heidelberg fährt. Abends. Vom Jagdrecht bis zur Waffenkunde, von der Wildbiologie bis hin zum Naturschutz, vom Land- und Waldbau bis hin zur fachgerechten Versorgung von Wild und dem erkennen von Krankheiten werden die Prüflinge - derzeit sieben aus dem Sinsheimer Umland - binnen eines starken halben Jahrs zu staatlich geprüften Experten. Entscheidender Mann im Hintergrund ist ebenfalls ein Kraichgauer: Hagen Jourdan aus Hilsbach.

Seit den frühen 70er-Jahren bildet die Heidelberger Jägervereinigung (HDJV) eigenen Nachwuchs aus. Erfolgsquote: Um die 90 Prozent und höher. Dennoch: Um die von Ehrenamtlichen betriebene Jagdschule in ein neues, von EU-Gesetzen, steigenden Auflagen und zunehmend kritischer Betrachtung der "Grünen Zunft" bestimmtes Zeitalter zu führen, musste etwas getan werden. Als die HDJV-Vorstandschaft Hagen Jourdan ins Boot holte, da nahmen die Waidmänner von Morgen noch in miefigen Kellerräumen Platz, schrieben ihr in knochentrockenem Frontalunterricht vermitteltes Wissen bücherweise von der Tafel ab. Und schossen auf dem Schießstand fröstelnd ihre Serien. Andernorts, im Saarland oder in Mecklenburg-Vorpommern, hatten private Jagdschulen aufgerüstet: Mit markigen Versprechungen ging's zum "Jagdschein in drei Wochen", im Online-Kurs oder sogar mit "Geld-zurück-Garantie." Worte wie "Saarlandjäger" haben im Waidwerk seither oft ein gewisses "G'schmäckle".

"Wir haben die besseren Jäger", sagt Hagen Jourdan selbstbewusst. Der Kfz-Meister und Ex-Waffenausbilder bei der Bundeswehr, Jahrgang 1943, weiß, worauf es ankommt, sein halbes Leben lang bildet er schon aus, Lehrlinge, Soldaten. Sein Ruf als "lieber Kerl" eilt ihm genauso voraus, wie seine Strenge und seine Engelsgeduld. "Ziehst Du mit, lass' ich Dich nie sitzen", sagt der Lehrgangsleiter. Mit ganzem Herzen hätten er und seine Frau Gerlinde sich seit 2010 dem Jagdnachwuchs verschrieben und der Jagdschule, die sie führen, als wär's ihre eigene. Bei den Schießtrainings ist Jourdan - Jäger seit 1985 - um 11 Uhr der Erste und um 21 Uhr der Letzte. Oft geht er dann noch mal ins Lehrgangszimmer, teilt Unterlagen aus, kehrt durch, räumt liegen gebliebene Kaffeebecher weg, geht die Listen durch, ob die Schützlinge auch alle da waren. An die 30 sind es derzeit: Rekord. Fehlt einer öfter, kommt ein Anruf, Jourdan besorgt: "Alles okay mit Dir?"

Ähnlich die Referenten, allesamt Experten, alles Ehrenamtliche; der Waffenmeister, der Tierarzt, der Jurist, der Lebensmitteltechniker, der erfahrene Revierpächter. Seit Jourdan stimmt der Teamgeist, wird die Truppe aber auch von den Schülern benotet - mittels Evaluierungsbogen. Manche sind Tag und Nacht erreichbar. Jeder Schüler kriegt auf Wunsch ein Lehrrevier.

250 Stunden hat Jourdan mit Ethik-Referent Dirk Herrmann im Sommer im Heidelberger Schulungsraum verbracht, wie die Vorstandschaft lobt, hat gewerkelt und geweißelt und Sponsoren gesucht, die die Ausbildung schließlich multimedial machten. Ein Quantensprung - ein Haufen potenter und Jourdan verbundener Ex-Schüler schenkte Mobiliar, Farben und einen Videobeamer. "Großartig", lobt der Jagdverband, demnächst soll eine Zertifizierung der Schule folgen. Warum der Einsatz? "Zur Jagd passen keine halben Sachen."