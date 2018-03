Von Kuno Schnader

St. Leon-Rot. Ohne Zweifel hat die Geschichte von St. Leon ihren Ursprung im "Kanonikerstift St. Leo". Das Kloster wurde 853, 858 und 1157 in Verbindung mit der ersten Nennung des Ortes in Schenkungsurkunden mehrfach erwähnt. Ab 1228 besiedelte eine Kongregation von "Reuerinnen" das Kloster. Mit der Verlegung seines Sitzes nach Speyer legte der Orden den Grundstein für das dortige Magdalenenkloster, das heute noch besteht. Für die Herkunft der "Reuerinnen" aus St. Leon zeugen auch die Urkunden von 1270, 1303 und 1374, wie Dr. Ludwig Hildenbrand in seinen Regesten (Zusammenfassung von Urkunden) über St. Leon unter der Thematik "Die Ministerialen von St. Leon von 853 bis 1605" feststellte. Die Regesten sind im Heimatbuch St. Leon-Rot 2004 veröffentlicht.

Eine zweite historische Besonderheit in der Ortsgeschichte von St. Leon ist die namentliche Nennung von "Ministerialen aus St. Leon", die in den Zeugenreihen der Schenkungsurkunden mit Vornamen mehrfach genannt werden. "Ministeriale" waren unfreie Dienstleute, die seit dem 11. Jahrhundert Ritterdienste für die weltlichen und geistlichen Herrschaften - in unserem Falle für den Fürstbischof von Speyer - leisteten und hierfür als Lehensträger Güter auf Lebenszeit erhielten. Ministerialen-Sitz war die Burg St. Leon, die nach Ludwig Hildenbrand 1353/54 zerstört wurde.

Auf der Suche nach den Standorten für Kloster und Burg befindet man sich immer noch im Bereich der Vermutungen. Es stellten sich die Fragen: Ist die Burg etwa identisch mit dem auf der kurpfälzischen Wildbannkarte von 1548 abgebildeten Zollturm oder handelt es sich bei der Burg um eine "Mottenburg" auf dem Gelände der Steegwiesen?

"Mottenburgen" waren im 12. Jahrhundert Befestigungen, die in Niederungsgebieten errichtet wurden. Die aus Holz gebaute Kernburg war von einem Palisadenschutzwall oder von einem Wassergraben in Rechteckform umgeben, dessen Aushub der Hügelaufschüttung diente. Ihre Namen verdanken diese Burgen dem frühlateinischen Wort "motta" oder dem französischen Wort "motte"= Erdscholle oder Erdklumpen.

Eine auf der Gemarkungskarte von 1876 eingezeichnete und eine heute noch auf Luftaufnahmen erkennbare Fläche von 80 auf 170 Metern beschreibt Rainer Kunze wie folgt: "...ca 80 x 170 m, wo noch Bodenwellen und ein erkennbarer Weg zum Mühlgraben und Dorf führt. Beide Längsseiten sind von Wegen begleitet und es dürfte sich bei dem Rechteck um das ehemalige Burggelände handeln."

Diese Ausführungen machten den engagierten Heimatforscher Willi Steger vom Arbeitskreis Heimatgeschichte St. Leon-Rot, profunder Kenner der Ortsgeschichte, neugierig und veranlassten ihn, im Auftrag des Arbeitskreises Messungen durchführen zu lassen. Für die Ausführung konnte der Geologe Dr. Harald von der Osten vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg gewonnen werden, der dieses Projekt dankenswerterweise kostenlos durchführte. Als Grundlage dienten die beiden Verfahren "Geomagnetische Kartierung" und elektromagnetische Reflektion" (Bodenradar), die unterschiedliche physikalische Eigenschaften des Untergrundes vermitteln und sich ideal ergänzen. Mit solchen Messungen ist man in der Lage, im Bodenuntergrund auch verrottete und verfaulte Holzreste zu orten.

Beim Einrichten des Messrasters und "Abpflocken des Geländes" waren Emil Klevenz, Wilhelm Mertel, Konrad Kamuf, Heinrich Müller und Willi Steger behilflich. Das Ergebnis der Untersuchung ist leider historisch gesehen weniger bedeutsam. Bei den festgestellten Lineamenten handelt es sich um ehemalige Feldgrenzen, Versorgungsleitungen- und Kanäle, die historisch nicht relevant sind. Die metallischen Gegenstände im Untergrund entpuppten sich als Kleinteile landwirtschaftlicher Geräte. Im Magnetogramm fanden sich keinerlei Hinweise auf die "abgegangene Burg". Der Arbeitskreis Heimatgeschichte ist bei der Suche nach dem Standort weiterhin gefordert.