Von Christiane Barth

Sinsheim. Er war einer der produktivsten Autoren von Abenteuerromanen. Die Rede ist von Karl May. Jeder kennt den Schriftsteller, kaum einer liest ihn noch. Heute vor 100 Jahren starb er. Der Sachse zählt zu den beliebtesten und bestverkauften Schriftstellern deutscher Sprache, die weltweite Auflage seiner Werke wird auf 200 Millionen geschätzt. In kaum einem gut sortierten Bücherregal fehlt er und er ist längst ein Klassiker. Die RNZ hörte sich in den Buchhandlungen und in der Stadtbibliothek um, wie groß die Nachfrage nach seinen Werken heute noch ist:

Eine einzige Ausgabe steht in den Regalen des Bücherlandes. "Verkauft wird er weniger, gelesen aber nach wie vor", meint Markus Schneider. Bestückt mit Karl-May-Literatur sei schließlich fast jede private Bibliothek, wo die gesammelten Werke gut aufbewahrt werden. Nachgeordert aber werde kaum. Dennoch: "Es sind klassische Abenteuerromane, die heute noch funktionieren", so Schneider. Wenngleich sie gänzlich ohne Technik oder "Fantasy-Charakter" auskommen, die von der jungen Generation heute verlangt wird.

Statt überdrehter Gruselromantik à la "Vampir-Biss" oder zauberhafter Dramaturgie wie bei Harry Potter endlose Steppen-Beschreibungen. "Ich finde die Bücher toll", meint Markus Schneider, "sie haben Schmiss und sind einfach gut". Auch Kollegin Sabine Schmitt mag sie und hat sie freilich gelesen. "Seit ich im Bücherland arbeite, habe ich jedoch nur ein einziges Buch von Karl May verkauft", gesteht sie.

Auch in der Buchhandlung Doll erfreut man sich nicht gerade an reißendem Absatz von Mays Werken. Doch immerhin: Auch hier findet man ein paar Ausgaben im Regal. Allerdings nur die neuen, erst 2012 erschienenen Ausgaben aus dem Oettinger-Verlag. Neben den Winnetou-Erzählungen gehört "Der Schatz am Silbersee" zu den bekanntesten und spannendsten Karl-May-Romanen. Der sagenhafte Reichtum mitten in den Rocky Mountains, die Wiederbegegnung mit Old Shatterhand und Winnetou, die für junge Leser ab zehn Jahren angepriesen wird, reizt diese jedoch kaum. "Verschenkt aber werden die Bücher gerne jetzt zu Konfirmation oder Kommunion von Oma oder Opa - statt Gesangbuch", weiß Geschäftsführer Klaus Gaude. Kinder, die sich von ihrem Taschengeld eine Karl May-Ausgabe kaufen, meint Gaude noch nicht gesichtet zu haben. Der 32-Jährige war selbst in seiner Jugend begeisterter Leser von Winnetou-Geschichten. Die einstige Exotik aus fremden Ländern habe im Zeitalter von Google-Earth jedoch eingebüßt. Als antiquiert will Gaude die Literatur jedoch nicht bezeichnen. Nur nicht mehr so zeitgemäß mit ihren Landschaftsbeschreibungen, für die heute kaum einer noch die Geduld aufbringt. Und immerhin: Die Verlage hätten schließlich viel dafür getan, Karl May am Leben zu erhalten.

Auch in der Stadtbibliothek ist er mit 50 Ausgaben vorhanden. Ausgeliehen werden diese jedoch seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Von wegräumen, verramschen oder Abverkauf auf dem Flohmarkt ist aber keine Rede. "Karl May ist eben ein Klassiker und gehört dazu", bekräftigt Claudia Fischer.

Die Bibliotheksmitarbeiterin hat ihn noch nicht aufgegeben: "Wenn eine filmische Neuauflage rauskommen würde, wäre Karl May bestimmt wieder ein echter Renner". Wie "Hanni und Nanni", eine der erfolgreichsten Buchreihen von Enid Blyton, erschienen in den 40ern, die seit dem Kinofilm 2010 wieder gefragt ist wie einst.

Eine Ausstellung zu Karl May zu machen hatte man in der Bibliothek auch überlegt. Doch dann für eine Osterpräsentation entschieden. Claudia Fischer: "Die Zeit ist einfach vorbei."