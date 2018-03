Siegelsbach. (end) "Die Aufprallwucht muss ungeheuer groß gewesen sein", sagt ein Polizist an der Unfallstelle. Denn die Deformationen an beiden Fahrzeugen lassen nur ahnen, welche Kräfte hier gewirkt haben. Bei dem schweren Frontalzusammenstoß am Freitag Vormittag auf der Kreisstraße 2037 zwischen Siegelsbach und Neckarmühlbach gab es vier Schwerverletzte, zwei Unfallbeteiligte schweben in Lebensgefahr. Alle Verletzte kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken.

Ein Großraumtaxi eines Krankentransportunternehmens aus Haßmersheim war nach Angaben der Polizei Richtung Neckarmühlbach unterwegs, als es im 70-km/h-Bereich in Höhe der Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Siegelsbach zum Frontalzusammenstoß mit dem Corsa kam: Der Fahrer des Kleinwagens (52) hatte laut Zeugenaussagen einen Lkw überholt und stieß ungebremst mit dem entgegenkommenden Taxi für Schul- und Krankentransporte zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Corsa mehrere Meter zurückgeschleudert und blieb auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen liegen. Eine Mitfahrerin (55) auf der Rückbank im Großraumtaxi war nicht angegurtet und zog sich dadurch lebensgefährliche Verletzungen zu. Die drei weiteren Unfallbeteiligten, der Fahrer des Corsa, der Fahrer des Mercedes-Vito (51) und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Da der abgesetzte Notruf zum Unfallgeschehen über die 110 in der Leitstelle Mosbach auflief, wurden die Feuerwehren aus Obrigheim, die Werksfeuerwehr der Firma Vogelsang aus Haßmersheim, die Feuerwehr Hüffenhardt und zuletzt die Feuerwehr Siegelsbach alarmiert, die insgesamt mit 55 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen anrückten. Sie unterstützten die Rettungskräfte des DRK bei der Öffnung der Fahrzeugtüren und streuten den Bereich der Unfallstelle wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Die Kreisstraße war wegen der Unfallaufnahme bis gegen 12.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.