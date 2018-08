Von Kevin Lynott

Wiesloch. Es ist der 24. März, ein sonniger Frühlingssamstag in Schatthausen und an der Dorfscheuer sitzen einige gut gelaunte Menschen auf Sitzbänken und genehmigen sich eine kleine Brotzeit mit Fleischkäsbrötchen oder Kaffee und Kuchen. Das haben sie sich auch redlich verdient, denn sie haben einen dreistündigen "Frühjahrsputz" im Freien hinter sich. Im Hintergrund steht ein mit circa fünf Kubikmetern Müll gefüllter Container, der die Arbeit dieses Vormittags zeigt. Bei der gut gelaunten Gruppe handelt es sich um Lutz Römmer und sein Team vom Kerweverein Schatthausen, die auch dieses Jahr wieder an der Wieslocher Gemarkungsreinigung teilgenommen haben.

Die Gemarkung der Großen Kreisstadt ist circa 30 Quadratkilometer groß, und nach Abzug von fünf Quadratkilometern für den bebauten Raum bleiben immer noch 25 Quadratkilometer Landschaft übrig, die auch dieses Jahr wieder gesäubert wurden. Insgesamt 14 Vereine waren mit 262 Helfern jeden Alters bei frühlingshaften Temperaturen an drei Wochenenden in Feld, Wald und Flur unterwegs, um die Natur von Abfall und Unrat zu säubern. Ausgerüstet waren sie dabei mit Müllsäcken, Greifzangen, Handschuhen und Warnwesten. Am Ende einer jeden Reinigung trafen sich die Vereine dann jeweils zu einem offiziellen Abschluss, wo für das leibliche Wohl der fleißigen Helfer gesorgt war. Die Aufwendungen für Verköstigung und Ausrüstung wurden von der Stadt übernommen. Den Helfern des VfB Wiesloch hat hingegen der "Burger King" eine Mahlzeit spendiert, die jungen Fußballer der B-Jugend waren am vergangenen Wochenende im Wieslocher Westen unterwegs.

Den Auftakt der auf drei Wochenenden verteilten Aktion bestritt am 10. März in Baiertal der Stadtteilverein, unterstützt von Feuerwehr, Jugendzentrum, Frohsinn, Rotem Kreuz und Angelverein. Am zweiten Wochenende waren die Crossgolfer, die Freie evangelische Gemeinde, die Boulefreunde, der Stadtteilverein Altwiesloch, die Liebenzeller-Jugend und die Anglervereine Kraichgau und Schatthausen unterwegs. Gerade bei der Reinigung der Gewässer kam einiges zum Vorschein. "Man kann sich kaum eine Vorstellung davon machen, was so alles in den Bach geschmissen wird", meinte etwa Stephan Scharm, der Einsatzleiter des Sportfischervereins Kraichgau, der am Waldangelbach im Einsatz war.

Der Kerweverein Schatthausen unter Leitung von Lutz Römmer nahm am abschließenden Samstag bereits zum vierten Mal an der Aktion teil. Die Vereinsmitglieder und weitere Freiwillige, darunter auch Kinder, hatten sich in vier Gruppen aufgeteilt und waren von 9 bis 12 Uhr in dem Gelände zwischen Schatthausen, Baiertal, Mauer und Meckesheim unterwegs. Dabei legten sie eine ordentliche Strecke Fußwegs zurück. Am Ende war eine beachtliche Menge Müll zusammengetragen worden, neben "herkömmlichem" Müll wie Papier, Verpackungen und Flaschen auch Farbdosen, Bauschutt, eine Kloschüssel, ein Fernsehgerät und ein Computer. Viele illegale Entsorgungen also. "Solche Dinge in den Wald zu werfen, das muss doch nicht sein", sagte Lutz Römmer.

Ihm fielen besonders die vielen Flaschen auf, die in der Natur entsorgt wurden - eine Beobachtung, die auch Meinrad Singler von der Stadtverwaltung für die anderen Gebiete der Gemarkungsreinigung machte. Dort waren an diesem Samstag der VfB Wiesloch, die Gartenfreunde und der Kurpfälzische Fanfarenzug unterwegs, die unter anderem für Parkstraße, Gerbersruhstraße, Talwiesen, die Weinberge und die Zufahrt zur B 3 zuständig waren. Gerade Letztere sei besonders zugemüllt gewesen, denn "hier werfen viele Menschen einfach ihren Müll aus dem Autofenster", vorwiegend Fast-Food-Abfall, so Singler. Eine Problemzone mit vielen wilden Müllablagerungen ist auch der Bereich entlang der alten B 3 (L 594), wo der Stadtteilverein Frauenweiler, unterstützt von Helfern des Spielmanns- und Fanfarenzugs, des FC und des Gesangvereins Eintracht, für Ordnung sorgte.

Insgesamt, da waren sich Römmer und Singler einig, sei die Menge an Müll jedoch erfreulicherweise zurückgegangen, schließlich habe man die Grundverschmutzung bei den Säuberungsaktionen der vergangenen Jahre bereits beseitigt. Sechseinhalb Tonnen waren es dieses Jahr. Ein Fortschritt, wenn man bedenkt, dass es in der Vergangenheit schon bis zu neun Tonnen waren. Beide freuten sich auch, dass in diesem Jahr mehr Helfer als erwartet unterwegs waren, darunter auch Privatpersonen mit Kindern. Besonders fleißig war ein Baiertaler Bürger, der schon Tage vor dem eigentlichen Start der Aktion entlang des Eselspfads zwanzig Säcke mit Müll eingesammelt hatte.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer bedankte sich am abschließenden Samstag in Frauenweiler noch einmal bei allen Teilnehmern für ihr Engagement und die tolle Organisation.