Bad Rappenau-Obergimpern. (osch) Die Arbeiten für die Sanierung der Obergimperner Ortsdurchfahrt liegen im Zeitplan. "Bis jetzt gab es in der ersten Bauphase keine Unregelmäßigkeiten", sagt Bauleiter René Mattern von der Mosbacher Firma Remaplan. Er betreut die Maßnahme, deren Kosten auf knapp eine Million angesetzt sind. Die umfangreichen Arbeiten sollen in vier Bauphasen insgesamt noch bis zum September 2012 Jahres andauern.

Ein dickes Maßnahmenpaket hat das Regierungspräsidium ausgeschrieben, das neben der Sanierung der Fahrbahndecke auch die Instandsetzung und den Umbau von Abwasserkanälen, eine Gehweg- und Randsteinsanierung sowie die Verlegung von neuen Wasserrohren vorsieht. 340 000 Euro muss die Stadt für die Kanal- und Gehwegarbeiten zahlen, 118 000 Euro der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach für die Wasserleitungen.

Derzeit ist die Durchfahrt in Höhe der Schlossfeldsiedlung von Bad Rappenau her bis zur Ortsmitte voll gesperrt. "Die hier liegenden Abwasserkanäle werden mithilfe einer besonderen Technik mit einem Plastikrohreinsatz versehen", sagt Hans-Ulrich Kretz, Tiefbauamtsleiter der Stadt. Ebenso werde hier die Fahrbahntrasse von bisher 15 Metern um etwa 75 Zentimeter verkleinert und dies dem Gehweg zugeschlagen. Auch sei ein Austausch der Straßenbeleuchtung vorgesehen, man werde auf LED-Technik umstellen, weiß Kretz.

"Wir wollen dann auch die große und hohe Betonmauer vom Gehweg aus begrünen", blickt der Tiefbauamtsleiter in die Zukunft. "Wir haben 25 der etwa 80 Zentimeter starken Asphalt- und Schotterschicht herausgenommen", sagt Bauleiter René Mattern. Der alte Untergrund der Trasse sei soweit noch in Ordnung. "Wegen der gestiegenen Verkehrsbelastung durch Schwerlastverkehr ist aber geplant, die Asphalttragschicht von zehn auf 25 Zentimeter zu erhöhen", so Mattern. Erst dann werde ganz am Ende eine vier Zentimeter starke Bitumenverschleißdecke aufgetragen. Und die habe nach seiner Einschätzung eine mittlere Haltbarkeit von 20 Jahren.

Auch im eigentlichen Ortskern muss nach Aussage der Ingenieure viel getan werden: Ein unterhalb des Vorplatzes der katholischen Kirche liegender Abwasserkanal wird komplett verschlossen und außer Betrieb genommen. Dafür wird ein neues Rohr unter der Fahrbahntrasse verlegt. Ausgedient haben auch die beim Rückbau vor über 20 Jahren eingebauten Granitpflasterelemente an den Fahrbahnrändern. "Die sind zu laut und zu pflegeintensiv", so Amtsleiter Kretz.

Vor allen Dingen von den beiden Fahrbahnteilern an den Ortseingängen sowie der Reduzierung der Fahrbahnbreite von 7,50 auf 6,75 Meter versprechen sich die Experten eine weitere Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit.

Nach jetzigen Planungen soll bis zum 16. Dezember die Asphalttragschicht aufgetragen sein. Ab da soll dann auch der Durchgangsverkehr wieder fließen, denn von Januar bis März 2012 ist eine Winterpause eingeplant. "Die Winterdienste kämen sonst mit ihrem Rhythmus arg in Bedrängnis", so Mattern.

Die noch nicht erfolgte Fahrbahnsanierung der Landesstraße in Höhe der Talmühle, die RNZ-Leser Eckhard Guthörle im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung zwischen Untergimpern und Helmhof moniert hatte, soll unabhängig der derzeitigen Arbeiten erst im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Die Arbeiten dazu müssten erst ausgeschrieben werden, heißt es aus dem Regierungspräsidium.