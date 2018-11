Sulzfeld. (db) Überall vor der Ravensburghalle stehen Einsatzfahrzeuge des DRK. Drinnen in der Halle sind Feldbetten aufgebaut. Ein Katastrophenszenario nimmt seinen Lauf. Einsatzfahrzeuge fahren immer wieder vor der Halle vor. Sie bringen Menschen, die zum Teil durchnässt und unterkühlt sind. Es gibt nur ein einziges Nadelöhr hinein in die Halle. Dies wird gebildet von einer Tischreihe, an der sich jeder Ankömmling mit seinen Personalien registrieren lassen muss. Plötzlich heißt es "Alarmstufe rot". Niemand darf mehr in die Halle und keiner darf mehr heraus, weder Evakuierte, noch Helfer. Was ist passiert? Doch der Reihe nach.

Das Krisenszenario: Der südliche Kraichgau wird von einer Umweltkatastrophe heimgesucht. Die Gemeinde Zaisenhausen hat es schwer getroffen, sie steht unter Wasser. Mehrere Häuser sind unbewohnbar. 60 Menschen müssen aus der Gefahrenzone evakuiert werden. Da alle regionalen Einsatzkräfte in Einsätzen gebunden sind, fordert der Krisenstab in Karlsruhe Überlandhilfe an. Eine Katastrophenschutzeinheit des DRK aus dem Rems-Murr-Kreis macht sich mit 20 Fahrzeugen und knapp 100 Helfern auf den Weg. Das Ziel: Sulzfeld, Ravensburghalle. Mehr wissen sie nicht. Sie kennen die örtlichen Gegebenheiten und die Infrastruktur nicht. Ihr Auftrag lautet: Evakuierung und Betreuung von Katastrophenopfern. Da keine örtlichen Kräfte zur Koordination zur Verfügung stehen, muss das Krisenteam vollkommen selbstständig arbeiten. Menschen werden vom Sammelpunkt in Zaisenhausen mit Fahrzeugen abgeholt und zur Ravensburghalle gebracht. Die Helfer arbeiten konzentriert und angespannt.

"Alarmstufe rot" fährt allen in die Glieder. Nach wenigen Minuten kommt die erklärende Meldung: "Norovirus unter den Evakuierten - hohe Ansteckungsgefahr". Für die Einsatzleitung im Kommandofahrzeug kommt diese Warnung zu spät. Ein Helfer hat das Virus dort bereits eingeschleppt. Die Leitstelle, an der alle internen und externen Fäden zusammenlaufen, muss in ein anderes Fahrzeug umziehen. Das Kommandofahrzeug wird desinfiziert und steht erst in einer Stunde wieder zur Verfügung.

14 Gruppenführer organisieren alle Detailabläufe. In der Halle ist ein Lazarettzelt für die medizinische Versorgung der Opfer aufgebaut. Die Truppe hat einen Arzt und einen Notfallseelsorger dabei. Verstärkung bieten im Ernstfall niedergelassene Ärzte aus der Umgebung. Die Schlafbereiche sind nach Männern und Frauen getrennt. Auch eine Spielecke für Kinder gibt es. Inzwischen wurde Kleidung von einer nahegelegenen DRK-Kleiderkammer für die durchnässten Opfer besorgt. Die Toiletten sind ausreichend, doch an Duschen fehlt es. Ein Versorgungszelt für die Esseneinnahme wurde aufgebaut.

Die Zutaten für die Feldküche muss das Krisenteam selbst besorgen; Bäcker, Metzger und Supermärkte selbst suchen. Auch die Entsorgung des Mülls will organisiert sein. Ein verstörtes Opfer versucht das Gelände zu verlassen. Es wird von Hilfskräften wieder eingefangen und zurück gebracht. Und das nächste Problem lässt nicht auf sich warten. In der Leitstelle schneit die Nachricht herein, dass der Energieversorger in einer Stunde den Strom abschaltet, da längerfristige Reparaturarbeiten ausgeführt werden müssen. Nun muss die Halle mit Notstrom versorgt werden, doch einen externen Versorgungsanschluss für Stromaggregate gibt es nicht.

Alles läuft sehr diszipliniert, ruhig und geordnet ab. Der Einsatzleiter findet lobende Worte. Geübt wurde mit knapp 100 Helfern aus dem Rems-Murr-Kreis und 60 DRK-Mitarbeitern aus dem Kreis Karlsruhe. Letztere haben die Rolle der Katastrophenopfer gespielt und die Übungsteilnehmer mit einzelnen Ausnahmesituationen ganz schön unter Stress gesetzt.