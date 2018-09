Wiesloch. (llr) "In Japan bewegt sich was", meinte Journalist und Filmemacher Ralph T. Niemeyer nach der Vorführung seines jüngsten Dokumentarfilms "Hibakusha - Reise auf die Insel des Glücks". Zusammen mit der energiepolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken, Dorotheé Menzner, besuchte Niemeyer über das letzte Jahr hinweg Menschen in Japan, um mit ihnen über die politischen Folgen des Dreifachunglücks vom 11. März 2011 zu sprechen. Jetzt stellte er den gerade erst fertiggestellten Film auf einer Diskussionsveranstaltung der Anti-Atom-Initiative und des Loch Ness in Wiesloch im Kulturhaus vor.

Was genau aber bewegt sich in Japan? In den Anfangsbildern des Films ist wenig Bewegung zu spüren. Es sind Bilder aus der bis heute bestehenden 20 Kilometer-Evakuierungszone rund um das verstrahlte Fukushima Daichi, wie sie auch ein Jahr zuvor hätten entstehen können. Hier zeigen die Bilder Stillstand. Doch außerhalb, in den Städten, regt sich der Widerstand. Untypisch für ein Land, in dem es seit über 40 Jahren keine nennenswerten Proteste gab und in dem Journalisten bis heute davon absehen, allzu kritische Fragen zu stellen.

Bei seinen letzten Begegnungen vor Ort im Februar, erzählt Niemeyer, habe er auf die Frage, ob die Regierung die Situation im Griff habe, immer dieselbe Antwort erhalten: lautes, spontanes Lachen. Deshalb gehen einige Japaner nun auf die Straße, führen Aktionen wie "Occupy Ministerium" durch oder sammeln in einer landesweiten Aktion Unterschriften für den Atomausstieg.

Gründe für den Unmut gibt es viele, doch alle lassen sich darauf zurückführen, dass viele Menschen das Vertrauen in die Regierenden verlieren, die den Informationsfluss nach dem 11. März 2011 knapp hielten und denen die Wiederankurblung der Wirtschaft wichtiger erschien als der Schutz der Bevölkerung vor den erhöhten Strahlenwerten. Erst vor Kurzem gestand die Regierung, dass es zu einer noch schlimmeren Katastrophe kommen könnte, sollte der Block 4 in Fukushima Daichi samt seiner 1331 Brennelemente zusammenstürzen. Niemeyer nimmt diesen Vertrauensverlust gegenüber der Regierung als Anlass, um die paradoxe Geschichte eines Landes aufzuzeigen, das durch zwei Bombenabwürfe die schrecklichste Seite der Atomtechnologie erfahren musste, in den Folgejahren dann aber die Technik, euphorisiert vom Wirtschaftsboom, ohne tieferes Hinterfragen annahm.

Professor Hideaki Koide, den Niemeyer und Menzner an seinem Sitz, an der Universität in Kyoto treffen, stellt die Notwendigkeit der Atomenergie jedoch infrage: "Die Wahrheit ist, dass Japan keinen Atomstrom braucht", so Koide. Von der Industrialisierung bis heute könne der Energiebedarf durch fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien gedeckt werden. Diese These stützt Niemeyer damit, dass Japan, ähnlich des von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerufenen Moratoriums letztes Jahr, vorübergehend 51 von 54 Reaktoren vom Netz genommen hat. Negative Auswirkungen sind bislang nicht auszumachen.

Warum also werden risikoreiche Technologien auf dauergefährdetem Erdbebengebiet verwendet? Niemeyer findet die Antwort in seinen Recherchen, wer mit dem Atomstrom das große Geld verdient. Nicht nur japanische Großunternehmen, sondern auch das internationale Finanzkapital, seien gut im Geschäft. Nach Recherchen von Niemeyer und Menzner hat sich so unter anderem die Deutsche Bank mit 7,8 Milliarden Euro allein im Jahr 2009 am Kraftwerksbetreiber Tepco beteiligt. Um die Verflechtungen wüssten jedoch die wenigsten.

Eines der letzten Interviews des Films führt Niemeyer zu Dr. Shintaro Hida. Der 96-jährige Hiroshima-Überlebende lächelt optimistisch in die Kamera: "Die Japaner sind nicht dumm, die werden das nicht alles durchgehen lassen."

Im Anschluss an den Dokumentarfilm gab Franz Wagner vom Verein Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) einen Überblick, wie sich Deutschland unmittelbar vor Fukushima zur Atomenergie verhielt, und wie es nun, nach dem beschlossenen Ausstieg, aussieht. Er verwies darauf, dass dieser nach wie vor auf wackeligen Beinen stehe. Probleme sieht Wagner unter anderem darin, dass sechs Meiler erst im letzten Jahr des Auslaufvertrags abgestellt werden und die Kaltreserve eine letzte Hintertür der Atomlobby sein könnte. Außerdem forderte er dazu auf, den Rückbauprozess der Atomkraftwerke öffentlich transparent zu machen und zu überwachen: "Was keiner so genau sagt, ist nämlich, dass der Rückbau mit die gefährlichste Phase im Leben eines Atomkraftwerks ist."