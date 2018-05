Die Mitglieder des Feldbahn- und Industriemuseums baggern zurzeit Trassen für das neue Schienennetz und für die Schaubereiche aus, in denen sie Zeugnisse der Industriegeschichte vorführen wollen. Dazu gehört ein seltener Eimerkettenbagger. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) 25.000 zusätzliche Quadratmeter. Bei dem Gedanken an die Möglichkeiten, die sich ihnen damit eröffnen, bekommen die Wieslocher Feldbahnfreunde glänzende Augen. An Fläche kommt mehr als das Dreifache des bisher genutzten Geländes hinzu, das ja bereits jetzt viel Interessantes zum Entdecken bietet. Der über 100-jährige Lokschuppen bleibt der erste Anlaufpunkt, aber von dort aus soll man künftig hautnah auch die Arbeit in Sand- und Kiesgruben, den Abbau von Ton sowie die Steinbrecherindustrie erleben können. Verbunden werden die Schaubereiche natürlich durch die schmalen Schienen für die eigentlichen Stars des Museums: die Feldbahnen.

"Das ist natürlich ein Zehn- bis Fünfzehnjahresplan", erklärt Rafael Dreher, der neue Vorsitzende des Feldbahn- und Industriemuseums, seit den Anfängen vor zehn Jahren dabei, als der Lokschuppen noch nicht das Schmuckstück war, als das er heute erscheint, sondern noch metertief in Bauschutt versunken war. "Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir so weit kommen." Bei aller Vorfreude ist Dreher sich sehr wohl bewusst, wie viel Arbeit auf ihn und die anderen Aktiven wartet, wie viel Mühe und nicht zuletzt auch Geld sie in das Projekt stecken müssen, das zwar von Leidenschaft und Begeisterung getragen wird, aber viel mehr ist als ein Hobby.

Die Mitglieder des Industrie- und Feldbahnmuseums empfinden eine Verantwortung, jetzt, am Umbruch von Industrie- zu Informationsgesellschaft, die industrielle Entwicklung darzustellen und hautnah erfahrbar zu machen. Viele Freilichtmuseen befassen sich mit dem Mittelalter oder der Steinzeit, aber Rafael Dreher kennt keines, das sich der Industriegeschichte widmet.

Wenn er und seine Kameraden auf der Suche nach Loks, Baggern, Ersatzteilen oder den Überbleibseln der hiesigen Industrien durch die Region reisen, überkommt sie immer wieder Bedauern, dass so wenig aus alten Tabakschuppen, Ziegeleien oder anderen Industrieanlagen gemacht wird. "Da könnte man sich ein Beispiel am Ruhrgebiet nehmen", meint Dreher. Er denkt da an die Würdigung Essens als "Kulturhauptstadt Europas".

Hie und da haben die Feldbahnfreunde etwas retten können: die Hütte eines Steinbrechermeisters beispielsweise, wo zu Schichtanfang und -ende geläutet und der Lohn ausgezahlt wurde, sowie einen Eimerkettenbagger, der auf Schienen steht und vorführen wird, wie einst der Tagebau aussah. 40 Jahre stand der ungenutzt buchstäblich im Dreck und funktioniert immer noch: "Ein Wunder", so Dreher. In den bereits existierenden Stollen hinterm Lokschuppen soll einmal senkrecht von oben noch ein Schacht führen, ein kleines Förderhaus mit elektrischer Fördermaschine oben drauf.

Die Aktiven des Museums sind zurzeit auch dabei, neue Schienenstränge zu verlegen. Bisher werden die Besucher bei Ausfahrten vom Lokschuppen aus an der Straße In den Weinäckern entlang in Richtung Landratsamt-Außenstelle mitgenommen. Bald führen weitere Schienen auch in die entgegengesetzte Richtung und die Trassen für das geplante Schienennetz auf den Erweiterungsflächen werden bereits ausgebaggert. Die Bäume und Sträucher, aber vor allem der Bauschutt, aus dem der Boden um den Lokschuppen besteht, lassen das zu Schwerstarbeit werden. Daher sucht der Verein tatkräftige Unterstützung.

Wichtig für die Feldbahner ist auch, was die Besucher nicht zu sehen bekommen: Lagerhalle und neue Werkstatt nämlich. Bisher wird der historische Lokschuppen selbst noch als Arbeitsbereich genutzt, aber der Platz ist begrenzt und einfach mal eine angefangene Restaurierung liegenzulassen, bis man wieder dazu kommt, ist dort nicht möglich. Um den Schuppen und auf dem Gelände verteilt liegen zurzeit noch Arbeitsgeräte und Material, die dann vorm Wetter geschützt untergebracht werden sollen. Dafür werden Baucontainer wiederverwertet: "Nicht todschick, aber zweckmäßig", so Rafael Dreher.

Zu seiner Freude wird das Museum immer bekannter, nicht nur in der näheren Umgebung. Der "Bund deutscher Eisenbahnfreunde" hält Dreher zufolge bei ihnen bald seine Regionalkonferenz ab. "Wir locken Leute nach Wiesloch", so Dreher. Auch das empfinden sie als Teil ihres öffentlichen Auftrags.