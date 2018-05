Von Michael Endres

Widdern. Sie gilt auch rund 40 Jahre nach ihrer Fertigstellung als technische Meisterleistung und Zeugnis deutscher Ingenieurskunst: Die Jagsttalbrücke der Autobahn A 81 zwischen Heilbronn und Würzburg. In 80 Meter Höhe überspannt sie mit einer Länge von 888 Metern das Jagsttal bei Widdern und genießt wegen ihrer Konstruktion aus Vollstahl die Auszeichnung als herausragendes Industriedenkmal. Doch an dem mächtigen Bauwerk, das hier auf sieben Stützpfeilern zwischen 1971 und 1974 vor Ort zusammengeschweißt wurde, nagt auch der Zahn der Zeit. Für 15,5 Millionen Euro - knapp soviel, wie damals der gesamte Bau mit 55 Millionen D-Mark kostete, wird die Brücke generalsaniert. Jetzt geht es in die Winterpause, da die weiteren Bauarbeiten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden können. Die Arbeitsruhe endet voraussichtlich im März nächsten Jahres. Dann wird die Fahrbahn der A 81 in Richtung Würzburg bis Ende November in Angriff genommen - die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Heilbronn ist bereits abgeschlossen.

Neu und für den Winterbetrieb ausgelegt ist das Regenklärbecken unter der Jagsttalbrücke am Ortsausgang von Widdern. Im Zuge der Instandsetzung wird auch die bisher bestehende Freifallentwässerung aufgegeben. Zukünftig soll das Oberflächenwasser der Brücke in Längsleitungen gesammelt, über Fallleitungen in zwei Brückenpfeilern und Kanälen zu einer Regenwasserbehandlungsanlage unter der Brücke abgeleitet und schließlich über einen Wassergraben in die Jagst eingeleitet werden. Als Regenwasserbehandlungsanlage wurde nun neben der Landesstraße L 1025 (Möckmühler Straße) ein 300 Kubikmeter fassendes Regenklärbecken mit Dauerstau gebaut, welches dem Feststoffrückhalt und als Auffangraum für Leichtflüssigkeiten (Havariefall) dient. Ereignet sich ein größerer Unfall auf der Brücke, sind Öl oder andere giftige Stoffe nicht mehr aufzuhalten.

Der Anschluss des Regenklärbeckens an die Brückenentwässerung erfolgt in Abschnitten bis zum Ende der dritten Bauphase in 2012. Bei diesem Regenrückhaltebecken handelt es sich um einen Prototypen, der in dieser Form im Land noch nicht gebaut wurde.

Wegen des hohen Salzeintrags auf der Autobahn - die Autobahn im Brückenbereich muss wegen der Temperaturanfälligkeit der Vollstahlkonstruktion acht Mal mehr als die normale Fahrbahn abgestreut werden - ist das "Abwasser" sehr stark salzhaltig und wird im Sammelbecken verdünnt und erst dann in die Jagst eingeleitet.

"Damit wird jetzt auch den Belangen des Umweltschutzes Rechnung getragen", erläuterte Regierungspräsident Johannes Schmalzl beim Vor-Ort-Termin. Die Gemeinde Widdern profitiert neben den Verbesserungen für den Umweltschutz auch von den neuen Fahrbahnübergängen - die Autos und Lastwagen erzeugen mit dem "Klacken" nicht mehr soviel Lärm wie bisher.

Die Fahrbahnübergänge sind für die Ausdehnung der geschweißten Stahlkonstruktion notwendig - bei Hitze im Sommer dehnt sich das Bauwerk um weit über einen halben Meter aus.

Bei der letzten Hauptprüfung wurden an dem Bauwerk erhebliche Schäden festgestellt. Aus diesem Grund wurde eine umfangreiche Instandsetzung geplant. Neben der Beseitigung der Schäden soll das Bauwerk auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

In der zweiten Bauphase wurde der Belag, die Abdichtung, die Brückenabläufe, der Korrosionsschutz auf der Kappe, die Fahrbahnübergangskonstruktionen, die Schutzplanken und das Geländer einschließlich Spritzschutz komplett erneuert. Außerdem fanden Korrosionsschutzarbeiten unter dem Bauwerk sowie umfangreiche Betoninstandsetzungsarbeiten an den Pfeilern statt.