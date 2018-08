Mit diesen Gasflaschen wurde der mysteriöse Anschlag an Gründonnerstag in Kirchardt verübt. Foto: Polizei

Kirchardt. Noch keine heiße Spur hat derzeit die Heilbronner Kriminalpolizei bei der vorsätzlich herbeigeführten Gasverpuffung am Gründonnerstag in Kirchardt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegenwärtig unter anderem wegen versuchten Tötungsdelikts. Bisher gingen bei der Polizei keine Hinweise ein. Ungeklärt ist beispielsweise auch die Herkunft der geöffneten Gasflaschen. Nach wie vor bittet die Polizei darum, dass Personen, die Angaben zu den Gasflaschen machen können oder im Bereich des Brandortes in der Kirchardter Brunnengasse verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter Telefon 07131/104-4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (pol)