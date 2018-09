Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Die Reihe "OB-Kandidaten nehmen konkret Stellung zu Sinsheimer Themen" vor der Wahl am Sonntag wird heute mit dem Interview Achim Keßlers, Erster Bürgermeister Sinsheims, fortgesetzt. Er steht seit sieben Jahren direkt hinter OB Rolf Geinert an der Spitze der Stadtverwaltung und hat auf die wichtigen Themen der Stadt naturgemäß einen sehr guten Blick, war er doch an zahlreichen Projekten direkt beteiligt.

Herr Keßler, immer wieder steht der Schuldenberg der Stadt, der über 80 Millionen Euro liegt, in der Diskussion. Wie ist es denn zu diesen Schulden gekommen?

Es sind genau 82 Millionen Euro aktuell. Und dafür haben wir richtig gute Gegenwerte. Der größte Brocken fällt auf die Stadtwerke, wo wir allein 40 Millionen für Abwasserbeseitigung und Kläranlage ausgeben mussten. Zwölf Millionen Euro hat die dringend notwendige Sanierung und Erweiterung des Wasserleitungsnetzes verschlungen. Diese Maßnahmen sichern dem Bürger die Ver- und Entsorgung im Bereich Wasser und Abwasser. Im städtischen Haushalt wurden neun Millionen für den dritten Autobahnanschluss, rund 14 Millionen für die Infrastruktur des Stadions und etwa neun Millionen für das Industriegebiet "Sinsheim-Süd" ausgegeben. Dazu kommt die Finanzkrise, die an Sinsheim nicht spurlos vorüberging und die Einnahmen wegbrechen ließ.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Verschuldung in den Griff kriegen?

Das Stichwort heißt: Weitere Konsolidierung zusammen mit dem seit zwei Jahren existenten Konsolidierungsausschuss aus Verwaltung und Gemeinderat, der ja schon erste gute Erfolge gezeitigt hat.

Wo sehen Sie Einsparpotenziale?



Jede künftige Investition wird noch stärker auf ihre Kosten, auf Folgebelastungen, Erfordernis und Rendite überprüft, also daraufhin getestet, ob damit eventuell auch Geld zu verdienen ist.

Ist unter einem OB Keßler mit einer Erhöhung von Steuern, Gebühren und Abgaben zu rechnen?

Nein, da würde es keine zusätzlichen Belastungen geben. Darüber hinaus möchte ich in Stuttgart anregen, bei finanziellen Zuweisungen eine Flächenkomponente einzuführen, um z.B. Städte mit zwölf Stadtteilen wie Sinsheim zu entlasten.

Sind Sie immer noch für das Krematorium in Reihen oder hat sich Ihre Meinung geändert?

Da gibt es eine ganz klare Vorgabe: Der Gemeinderat hat zugestimmt. Aber ich möchte mich der richterlichen Entscheidung unterordnen. Der Rohbau kann übrigens auch umgenutzt werden.

Ihnen werden beim Thema Krematorium ganz persönlich Fehler vorgeworfen. Haben Sie Fehler begangen und wenn ja welche?

Ich würde die Sensibilität dieses Themas jetzt wohl anders einschätzen. Dabei gab es ja bis zur ersten Baugenehmigung keinerlei Widerstände. Das Verfahren wurde in aller Offenheit durchgeführt. Gemeinderat und Ortschaftsrat waren immer eingebunden und der Ortschaftsrat hat bis auf die letzte Abstimmung stets dafür votiert.

Wie wollen Sie als möglicher OB den Konflikt mit und in Reihen beilegen oder zumindest befrieden?

Es ist da sehr viel Vertrauen verspielt worden. Das gilt es wieder aufzubauen, vielleicht sogar mit auswärtigen Vermittlern. Wir müssen das in beiderseitigem Interesse wieder hinkriegen und wieder zusammenarbeiten.

Wie sieht für Sie die ideale Bürgerbeteiligung aus?

Da habe ich einiges vor: Frühzeitige Bürgerinfo z.B. im Rahmen von Bürgerversammlungen auch in den Stadtteilen, OB-Sprechstunden und meine "DenkBar", die ich in Zukunft zu einer regelrechten Denkfabrik im Kontakt mit dem Bürger ausbauen möchte. Außerdem gilt es den Agenda-Prozess fortzuführen und dafür viele Mitstreiter auf allen Ebenen zu finden.

Wie wollen Sie die Chancen der stürmischen Entwicklung nutzen, die Sinsheim in den vergangenen Jahren durchgemacht hat?

Zunächst muss ein Marketing- und Tourismuskonzept her, das sowohl auf den großen Leuchttürmen als auch auf den seither schon vorhandenen Vorteilen wie unserer Landschaft, dem Steinsberg und den Stadtteilen aufbaut. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Albrecht meine Vorschläge dazu inzwischen aufgenommen hat - siehe sein RNZ-Interview.

Welche Ideen oder gar Visionen haben Sie für die Zukunft von Sinsheim?

Der Schul- und Bildungsstandort muss weiter gefestigt und ausgebaut werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Berufsakademie oder die Dependance einer Fachhochschule hierher zu bekommen, um den Standort zu stärken. Auch mehr Attraktivität für die Stadt ganz allgemein muss ein Ziel sein.