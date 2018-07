Für zwei Tage steht der Wald in all seinen Facetten im Mittelpunkt bei der Bundestagung der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) nächste Woche in Bad Rappenau. Foto: Endres

Bad Rappenau. 600 Experten diskutieren über naturgemäße Waldwirtschaft angesichts des Klimawandels. Für die naturgemäße Waldwirtschaft ist Baden-Württemberg in diesem Jahr der Mittelpunkt Deutschlands. Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) findet vom 26. bis 28. April 2012 in Bad Rappenau im Kurhaus statt. Die Tagung widmet sich dem Klimawandel und seinen Herausforderungen für die naturgemäße Waldbewirtschaftung. Das Motto "Die Mischung macht's - naturgemäßer, stabiler und leistungsfähiger Wald im Weinbauklima" lässt spannende Exkursionen erwarten. Salz in der Suppe hierbei sind die Diskussionen zwischen Forstleuten und Privatwaldbesitzern. Deren Interesse haben die Veranstalter mit dem Thema Klimawandel genau getroffen. Bereits sieben Wochen vor dem Termin ist die Tagung mit knapp 600 Anmeldungen ausgebucht. "Wir sind bereit für das größte waldbauliche Diskussionsforum Deutschlands 2012", sagte der Vorsitzende der Bundes-ANW, Hans von der Goltz. Die Wälder, im Unteren Neckarland, zwischen Löwensteiner Bergen und Kraichgau gelegen, bieten hervorragenden Anschauungsunterricht zu witterungsbedingten Auswirkungen auf das Ökosystem. Der Nadelholzanteil in der Region Heilbronn hat sich in den letzten 30 Jahren nahezu halbiert, und auch die Buche leidet zunehmend unter Trockenstress. "Diese Trends werden wir nicht aufhalten, also müssen waldbauliche Antworten gefunden werden. Vielfalt statt Einfalt lautet die Maxime. Die Exkursionen werden ausreichend Anschauungsbeispiele und Diskussionsstoff bieten", ist sich Karl-Heinz Lieber, Leiter des Landkreisforstamtes Heilbronn, sicher. Neben vielfältigen Waldbildern werden auch interessante Waldbesitzer im Zentrum der Tagung stehen. "Viele der ANW-Musterbetriebe sind kleinere und mittlere Privatwaldbetriebe mit langer naturgemäßer Waldbautradition", betont der ANW-Landesvorsitzende, Franz-Josef Risse. Mit den Wäldern der Grafen zu Neipperg in Schwaigern liegt einer der renommiertesten ANW-Betriebe zentral auf der Exkursionsroute. In den für ihre wertvollen Laubhölzer bekannten Neipperg'schen Wäldern wird genau seit 100 Jahren die von der ANW propagierte Dauerwaldwirtschaft praktiziert. "Mit dieser Umstellung ging über die Jahre auch ein Anwachsen wertvoller Stammholzanteile und damit eine deutliche Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Forstbetriebs einher", erläutert Karl Eugen, Erbgraf zu Neipperg, der Chef des Hauses, das auch für seinen hochwertigen Weinbau bekannt ist.

Der Zusammenhang zwischen naturgemäßer Waldbewirtschaftung und Rentabilität ist ein zentrales Thema von ANW-Forstbetrieben. Auf teure Folgekosten durch die Beseitigung von Kahlschlagfolgen oder aufgrund überhöhter Schalenwildstände sollten sie verzichten. Für die ANW steht stattdessen eine weitgehende Ausnutzung der Kräfte der Natur wie Naturverjüngung und ihre natürlicher Ausdifferenzierung unter Altholzschirm im Vordergrund. Volumenstarke Bäume mit überdurchschnittlicher Holzqualität sind ein wichtiges waldbauliches Ziel.

Erhöhter Personalaufwand ist zur Erreichung nicht notwendig. Die ANW-Philosophie sieht stattdessen eine hohe Personalkontinuität sowie Präsenz vor Ort auf der Fläche vor. "Das Verständnis des im Wald wirtschaftenden Menschen für die Abläufe im Ökosystem sind unerlässliche Voraussetzung für eine naturgemäße Bewirtschaftung und für gleichermaßen ökonomischen wie ökologischen Erfolg", betont Baden-Württembergs ANW-Vorsitzender Risse.