Sinsheim. (kel) Wer hat nun das Format für den höchsten Posten in der Stadt? Wer hat die besseren Ideen und die Tatkraft, um Sinsheim voranzubringen? Ist es die "Erfahrung in der örtlichen Kommunalpolitik" oder ist es der "frische Wind", der den Ausschlag gibt? Einen eigenen Eindruck wollten sich die rund 1500 Besucher der offiziellen Kandidatenvorstellung am Donnerstagabend in der Messehalle 6 machen.

Jeweils 15 Minuten Redezeit standen Jörg Albrecht und Achim Keßler zur Verfügung. Beide Kandidaten packten in diese Viertelstunde reichlich kommunalpolitischen Stoff. Die anschließende Diskussionsrunde sorgte dafür, dass kaum ein aktuelles Thema unangesprochen blieb. Unterm Strich zeigte sich vor allem eines: Der Urnengang am 5. Februar wird eher eine Persönlichkeits- als eine Richtungswahl sein.

"Offenheit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit" zählte Jörg Albrecht zu seinen Stärken. Als Oberbürgermeister will der 43-Jährige "Manager, Moderator und Motivator" sein, das Rathaus zu einer Informations- und Service-Stelle machen und zwischen OB, Stadträten und Bürgern eine "Atmosphäre des Vertrauens schaffen". Als seine Themenschwerpunkt listete der Diplom-Verwaltungswirt die Familienfreundlichkeit der Stadt, die Konsolidierung der Finanzen, den Ausbau der Infrastruktur vor allem in den Stadtteilen sowie die Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts auf. Albrecht: "Ich kann mit einem neutralen und unvoreingenommenen Blick die Arbeit aufnehmen". Um Bürger in die Meinungsfindungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen, schwebt Albrecht eine "Zukunfts- und Innovationswerkstatt" vor, in der jeder mitarbeiten können.

Ähnliches macht Achim Keßler mit seiner "Denkbar", die zur aktiven Bürgerbeteiligung ermuntern soll. Der 51-Jährige will "ohne Zeitverlust" die Arbeit an der Rathausspitze fortsetzen und mit seiner Kandidatur "Erfahrung, solides Fachwissen und Weitsicht" ins Amt einbringen. Den demografischen Wandel, eine Politik der rentierlichen Investitionen, eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik sind neben der "aktiven Bürgerbeteiligung" die Säulen seines Programms. Sinsheim sei im kommunalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Jetzt gehe es darum, die Chancenpotenziale zu nutzen, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhalten und "Wohlfühlanreize" sowohl für junge als auch für alte Menschen zu schaffen. Hierfür brauche Sinsheim einen Generationenkonzept, angefangen von der Stärkung des Bildungsstandorts, einschließlich des Bemühens um eine Berufsakademie, bis zur altersgerechten Versorgung in den Stadtteilen. Für beide Vortragenden gab es freundlichen Beifall.

Ein gutes Dutzend Fragesteller hakte in Einzelpunkten nach. Die Verantwortlichen in den verschiedenen kulturellen Einrichtungen konnten sich dabei der Unterstützung der Bewerber sicher sein, auch der Erhalt der verbliebenen historischen Gebäude in den Innenstadt ist beiden ein Anliegen. Sogar um den Hebammen-Engpass am Kreiskrankenhaus werde man sich kümmern und sich für eine Reduzierung der Verkehrsbelastung an der Muthstraße stark machen. Sorgen, dass nach einem OB-Wechsel die Verwaltungsstellen in den Stadtteilen dicht gemacht und die Abteilungsfeuerwehren abgeschafft werden, seien unbegründet, brachen sowohl Jörg Albrecht als auch Achim Keßler eine Lanze für die Ortschaftsverfassung.

Das letzte Wort am Dienstagabend hatte Amtsinhaber Rolf Geinert: Er dankte für das "faire Miteinander" und wünschte sich und der Stadt in gut acht Tagen eine gute Wahlbeteiligung.