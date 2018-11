Wiesloch. (fab) Frenetischer Jubel brandete auf, als die Läufer kurz vor dem Zieleinlauf waren. Die Zuschauer gaben alles und feuerten ihre Stars an, liefen hinter der Absperrung mit bis zum Ziel. Diese besondere Aufmerksamkeit war für den einen oder anderen Läufer dann aber doch zu viel. Tränen rannen über die Bäckchen und aus den jubelnden Fans wurden wieder sorgende Mütter und Väter, die ihre Kinder, die gerade ihren Bambinilauf absolviert hatten, in den Arm schlossen und trösteten.

Beim Stadtlauf in Wiesloch traten nicht nur fast 800 erwachsene Läufer an, sondern auch beinahe 500 Kinder. "Eine Steigerung von zehn beziehungsweise 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr", so Manfred Walter, Vorsitzender der TSG Wiesloch, die den Stadtlauf ausrichtete.

Die Bambiniläufe der Kinder führten natürlich nicht über zehn Kilometer wie der Lauf der Erwachsenen. Die jüngsten der Jahrgänge 2005 bis 2008 liefen 300 Meter auf der Aschenbahn des Stadions, die älteren Kinder 600 und 900 Meter. Es war tatsächlich schwer zu sagen, wer sich bei diesem Lauf mehr verausgabte. Einige Eltern liefen gleich mit und motivierten ihre Kinder direkt auf der Strecke. Andere feuerten beim Start an und rannten dann mit allen Siebensachen über den Fußballrasen auf die gegenüberliegende Seite des Platzes, wo das Ziel aufgebaut war. Von dort waren die Anfeuerungsrufe über das ganze Areal hinweg zu vernehmen.

Elisabeth aus Wiesloch hatte eine Menge Spaß am Lauf. "Es war aber anstrengend", gibt die Fünfjährige zu, die Hand in Hand mit einer Freundin ins Ziel einlief. Der kleine Bruder Justus durfte dieses Jahr noch nicht teilnehmen. Aber nächstes Jahr dann mit Sicherheit. Elisabeth kam mit einem Dutzend weiterer Kinder und deren Eltern als Team des Eine-Welt-Kindergartens. "Das war dieses Jahr eine eher kurzfristig und spontane Idee, ausgehend von unserem Elternbeirat", so Doris Mülbaier, die Leiterin des Kindergartens. "Wir haben viele solcher Unternehmungen, die Eltern und Kinder gemeinsam erleben. Dabei treffen sich Familien zur gemeinsamen Freizeitgestaltung."

Das, fährt Doris Mülbaier fort, hat auch mit dem Integrationsgedanken zu tun, denn der Eine-Welt-Kindergarten sei "der bunteste Kindergarten Wieslochs" und vereine viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Stufen. "Von jetzt an ist der Stadtlauf jedenfalls fest eingeplant." Die Konkurrenz sollte sich in Acht nehmen, denn auch ein Training ist fürs nächste Jahr vorgesehen.

Die TSG bietet beim Stadtlauf ohnehin eine sehr familienfreundliche Umgebung. Wenn die Eltern morgens am Zehn-Kilometer-Lauf teilnehmen, können sie ihre Kinder in der Stadionhalle abgeben. Dort werden die Kleinen betreut, bis sie dann mittags selbst bei den Bambiniläufen antreten. "Das ist schon ein tolles Angebot", so die Eltern einstimmig.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt, hier und da wird Sportkleidung verkauft und ein Jazz-Frühstück mit Fritz Neidlinger und Band versüßte den Morgen, bevor der Zehn-Kilometer-Lauf begann. Die Strecke führte rund um den Dämmelwald, Ziel war im Stadion.

"Keine Strecke für eine gute Zeit", so Christian Schubert aus Malsch. Für den Triathlet ist es sein "Heimlauf", da er Mitglied der TSG Wiesloch ist. "Die Strecke ist sehr windanfällig." Doch der Sportler nimmt den Lauf eher als Trainingsgelegenheit unter Wettbewerbsbedingungen, so wie auch viele andere Läufer, die am nächsten Wochenende dann beim SAS-Halbmarathon in Heidelberg mitlaufen. Der Stadtlauf wurde daher auch bewusst auf dieses Wochenende gelegt. "Wir stimmen uns immer mit den Heidelbergern ab", so Manfred Walter. Abschließend fügte er hinzu: "Der 21. Stadtlauf ist sehr positiv verlaufen. Das Umfeld stimmt, knapp 125 Helfer zeigen besten Einsatz und mit unseren neuen Chips, die in die Startnummern eingenäht sind, konnten wir die Ergebnisse dieses Jahr sehr viel früher präsentieren."

Doch nicht nur Sportler mit großen Ambitionen traten beim Stadtlauf an. Es war ein Lauf für Jedermann und damit auch ein Sportereignis, das alle Abteilungen der TSG vereint. Kai Jacob, der Vater von Elisabeth und Justus, ging beispielsweise einfach mal so, ganz ohne Training an den Start. "Die einzige Vorbereitung waren meine neuen Laufschuhe. Ich glaube zwar, dass ich gerade mal mit den über 60-Jährigen mithalten konnte, aber es hat trotzdem Spaß gemacht." Und der Spaß steht natürlich bei einem Großereignis wie diesem im Vordergrund.