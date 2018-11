Bad Rappenau. (end) Mit Riesenschritten geht's hier voran: Das neue Hotel am künftigen 24-Stunden-Rasthof im Gewerbegebiet "Buchäcker" wächst rasant. Möglich machen dies die Fertigteile, mit denen das zweigeschossige Gebäude im "Baukastenprinzip" hochgezogen wird. Am gestrigen Freitag wurden die Teile für das zweite Stockwerk angeliefert und verbaut. Mitte der nächsten Woche soll bereits die Decke aus Beton gegossen werden.

Die Eröffnung des neuen 24-Autobahn-Rasthofs im "Buchäcker" ist für April geplant, das zugehörige Hotel wird im Spätsommer respektive Herbst 2012 seine Pforten öffnen. Das Hotel unmittelbar an der Landstraße L 549 nach Bad Rappenau erhält 47-Zimmer mit Sky-Penthouse-Suite. Die 100 Lkw-Parkplätze am benachbarten Rasthof sind schon im Herbst 2010 fertig gestellt worden. Auf dem 29.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Autobahnausfahrt Bad Rappenau werden rund zehn Millionen Euro investiert und nach Unternehmensangaben über 50 Arbeitsplätze geschaffen.

Die Zufahrt zu den rund Lkw-Parkplätzen gibt es nur über eine Schranke, die an- und abfahrenden Lastwagen werden elektronisch erfasst und gezählt. Darüber hinaus gilt ein besonderes Augenmerk der Sicherheit der Trucker: Das gesamte Gelände wird videoüberwacht. Zum Einsatz kommt hier eine Technik, wie sie bislang nur in Fußballstadien und Flughäfen verwendet wird. Die Videoüberwachung soll dunkle Gestalten und Gesindel vom Rastplatz fernhalten. Gleichzeitig bietet sie damit auch ein hohes Maß an Sicherheit für die Trucker selbst und deren oft wertvolle Fracht. Die Nutzung des Lkw-Parkplatzes ist in Zukunft kostenpflichtig.

Das Hotel selbst ist auch für Tagungen ausgelegt. Die Unternehmensgruppe "24" mit Sitz in Regensburg eröffnet noch vor Bad Rappenau einen Rasthof der neuen Generation an der Autobahnausfahrt Frankfurt-Erlensee der A 45. Zehn Millionen Investition und über 40 Arbeitsplätze entstehen in unmittelbarer Nähe zum Europa-Schulungszentrum mit Teststrecke von Honda. Derzeit gibt es sieben Autohöfe der Unternehmensgruppe "24" direkt an den deutschen Hauptverkehrsadern.