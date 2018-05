Dielheim. Die Gemeinde Dielheim weist darauf hin, dass im Bereich Klingenteich (Dielheim) und Kirchenrückwald (Horrenberg) zurzeit wieder Bussarde brüten, die ihr Territorium gegen Waldbesucher verteidigen. Verschiedentlich seien bereits Personen angegriffen worden, teilt die Verwaltung mit. Die Bussarde fliegen ihre Angriffe meist lautlos von hinten und attackieren mit ihren Krallen den Kopfbereich, heißt es in der Mitteilung weiter. Am vergangenen Donnerstag kam es der Gemeinde zufolge zu einem weiteren Zwischenfall auf dem Radweg Dielheim-Wiesloch. Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer sollten diesen Bereich meiden beziehungsweise erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen und zum Schutz eine Kopfbedeckung tragen, rät die Gemeindeverwaltung Dielheim. Insbesondere den Schülern, die den Weg täglich befahren, empfiehlt das Rathaus dringend das Tragen eines Fahrradhelms.

Die Pressestelle des Naturschutzbundes NABU Nordrhein-Westfalen berichtet hierzu: "Normalerweise sind Bussarde friedliche Tiere. Seinen Horst legt der tagaktive Vogel gern in Waldrandnähe oder an Lichtungen in etwa 10 bis 20 Metern Höhe an. Anfang April legt das Weibchen zwei bis vier Eier. Selbst nach dem Ausfliegen werden die Jungbussarde noch 45 bis 55 Tage von den Altvögeln versorgt, bevor sie selbstständig sind. In dieser Zeit verhält sich der Bussard territorial und verteidigt seine Brut nicht nur gegenüber anderen Tieren. Deshalb gilt es, aufzupassen und sich in dieser Zeit vielleicht eine andere Joggingstrecke zu suchen."