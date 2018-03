Neidenstein. (bju) Im Kirchgraben werden in der zweiten Maiwoche die Bagger anrücken, denn dann soll das ehemalige Wohnhaus mit der Nummer 5 abgerissen werden. So beschloss es jetzt der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung. Als Kaufinteressenten für das gemeindliche Anwesen hatten sich Henry Kistner und Sabina Rainer an die Verwaltung gewandt, die bereits Besitzer des direkt angrenzenden Nachbargebäudes aus dem 18. Jahrhundert, Kirchgraben 7, sind.

Für das nach einer Komplettsanierung daraus entstehende Kunstprojekt "Artificium", in dem den Besuchern in einem außergewöhnlichen Ambiente eine Art Kunst- und Erlebniswerkstatt in der Scheune, den Stallungen und dem Wohnhaus mit Seminaren und Workshops angeboten werden soll (die RNZ berichtete), wird die Freifläche weitere Planungsoptionen auch mit Blick auf notwendige Stellplätze bieten. "Über die mögliche künftige Nutzung des Hauses wurde bereits beim Kauf im Jahr 2009 unter Berücksichtigung der Ziele der Sanierungsplanung beraten", erklärte jetzt Bürgermeister Peter Reichert.

Eine Zeichnung von Kistner habe bereits eindrucksvoll dargestellt, wie der freie Blick auf die evangelische Kirche aussehen könnte. "Aufgrund der finanziellen Auswirkungen ist ein Abbruch des Gebäudes durch die Gemeinde sowie der anschließende Verkauf des Grundstücks empfehlenswert." Der damalige Erwerb sei im laufenden Sanierungsverfahren als Fördermaßnahme abgerechnet worden und mit dem jetzigen Verkauf ergebe sich ein Rückfluss der Privatisierungseinnahmen in den Sanierungstopf.

Gleichzeitig soll im Zuge der Maßnahme im Mai auch die Gehwegsituation durch eine mögliche Verbreiterung des Weges verbessert werden, bei der sich die zukünftigen Eigentümer kooperativ zeigten. Mit Spannung erwartet der Gemeinderat auch den Blick auf den Zustand der Kirchenmauer hinter dem Gebäude. Noch eine positive Information konnte Ortsoberhaupt Peter Reichert zum Thema Kirchgraben verkünden, denn der Eigentümer der Freifläche auf der gegenüberliegende Straßenseite, die sich in einem recht verkommenden Zustand präsentiert, habe der Verwaltung Besserung zugesagt.