Kirchardt. (pol/rnz) Durch eine vorsätzlich herbeigeführte Gasexplosion wurde am Donnerstagabend ein 48-jähriger Mann schwer verletzt. Wie die Polizei am Karfreitag mitteilte, ging gegen 18.30 Uhr die Meldung ein, ein Haus komplett in Flammen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten deshalb mit starken Kräften an. Vor Ort angekommen, stand das Gebäude zwar nicht mehr in Flammen, eine Person hatte jedoch infolge einer Verpuffung schwere Brandverletzungen erlitten.

Den ersten Erkenntnissen zufolge waren in einem Lagerraum für Gasflaschen drei gefüllte Flaschen geöffnet, so dass Gas austreten konnte. Auf dem Boden waren außerdem drei mechanische Gasanzünder ausgelegt, so die Polizei weiter. Diese erzeugten offensichtlich beim Öffnen der Türe einen Funken, der dann schließlich zur Verpuffung des Gases führte. Das 48-Jährige wurde Opfer dieser Situation, als er das Gasflaschendepot betrat. Die Verpuffung schleuderte ihn in den angrenzenden Hofraum und er zog sich Verbrennungen im Gesicht und am Körper zu. Die brennenden Gasflaschen konnten vom Hauseigentümer selbst abgelöscht werden. Ein nennenswerter Schaden am Gebäude war nicht zu verzeichnen.



Aufgrund der bisher bekannten Umstände ermittelt die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Heilbronn derzeit gegen Unbekannt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und dem Verdacht der versuchten Tötung. Die Gasflaschen, aus denen das Gas austrat, und die machanischen Anzünder müssen nach 16.45 Uhr in dem Raum deponiert worden sein. Hierzu hat die Kriminalpolizei Heilbronn folgende Fragen

Wer kann etwas über die Herkunft der aufgefundenen, roten 11-kg-Propangasflaschen sagen?

Wer hat in der Zeit ab 16.45 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Brunnengasse in Kirchardt gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07131/104-4444 entgegen.