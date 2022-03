Im Saarland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche lag am Sonntag bei 1866,9 nach 1801,3 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.33 Uhr) hervorgeht. Die Gesundheitsbehörden registrierten 2710 Neuinfektionen, es gab keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger. Seit Beginn der Pandemie registrierten die saarländischen Gesundheitsbehörden 189.748 Corona-Fälle, 1439 Menschen im Bundesland starben an oder mit dem Virus.