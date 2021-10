Von Constanze Werry

Schmerzen in Muskeln und Gelenken – nicht die einzige Folge, mit der Rheuma-Patienten leben müssen. Denn Rheuma ist eine sogenannte Systemerkrankung. Und auch in Sachen Coronavirus gibt es einige Besonderheiten. PD Dr. Bernhard Heilig, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, spricht im Interview über Rheumatherapie, Corona-Impfung bei Rheumatikern und Post Corona-Impfung Syndrom.

Dr. Bernhard Heilig Foto: privat

Wieso ist es wichtig, Rheuma behandeln zu lassen – von den Schmerzen mal abgesehen?

Rheuma-Krankheiten sind keine reinen Erkrankungen der Gelenke oder Muskeln, sondern Systemerkrankungen. Das heißt, die Patienten haben oft eine Mitbeteiligung von lebenswichtigen Organen – zum Beispiel Herz, Lunge, Nieren, Magen-Darmtrakt und auch des Nervensystems.

Was ist genau das Problem?

Das Hauptproblem – die Entzündung – trifft diese lebenswichtigen Organe und verursacht Spätschäden. Dies führt letztlich zur erhöhten Sterblichkeit bei unzureichend behandelten Rheumatikern. Ein Rheumatiker stirbt nicht an entzündeten Gelenken, aber – wenn er schlecht behandelt ist – beispielsweise an einem frühzeitigen Herzinfarkt oder einer Infektion. Deshalb sind entzündlich-rheumatische Erkrankungen meist beim Internisten oder Rheumatologen und nicht beim Orthopäden angebunden.

Infolge einer Corona-Impfung kommt es bei Rheuma-Patienten gar nicht so selten zu einem Krankheitsschub. Ist das eine kontrollierbare Nebenwirkung?

Ja – das gelingt meist problemlos. Auch Patienten, die therapeutisch gut eingestellt sind und nicht geimpft wurden, haben hin und wieder mehr oder weniger starke Schübe. Dies gehört zum Rheuma dazu. Häufig auftretende Schübe sollten Anlass geben die Therapie zu überdenken und gegebenenfalls zu intensivieren, denn oft erfordert ein Schub eine Cortisontherapie – und die Cortisondosis möchten wir möglichst geringhalten. Generell treten nach Impfungen – zum Beispiel auch gegen Grippe oder Gürtelrose – des Öfteren kurzzeitige rheumatische Schübe durch die Immunstimulation auf. Dies ist auch nach einer Corona-Impfung nichts Besonderes. Aber: Impfungen sind existenziell wichtig für Immunsupprimierte und retten Leben von Corona-Infizierten.

Was hat es mit dem Post Corona-Impfung Syndrom auf sich?

Bei manchen Patienten treten nach einer Corona-Impfung erst nach einer gewissen Latenzzeit – nach einigen Wochen – rheumatische und autoimmunologische Symptome auf. Interessanterweise auch bei Corona-Geimpften, die bislang keine rheumatische Erkrankung hatten. Oft bestehen auch deutliche entzündliche Veränderungen, die eine Therapie, auch mit Cortison, notwendig machen. Ob durch die Impfung eine bereits vorbestehende, schlafende Autoimmunerkrankung erweckt wurde oder de novo induziert wurde, wissen wir nicht. Interessanterweise verschwinden diese rheumatischen Beschwerden meist nach ein paar Monaten wieder, was für eine "echte" Rheumaerkrankung eher ungewöhnlich ist. Wir nennen dies Post Covid-Impfung Syndrom.

Würden Sie Rheuma-Patienten zur Corona-Impfung raten?

Ja, unbedingt. Die Impfung ist ein "Muss": Wenn ein Rheumatiker unter immunsuppressiver Therapie nicht geimpft wurde und er infiziert sich mit Corona, hat er ein deutlich erhöhtes Risiko eine schwere Covid-Erkrankung zu erleiden. Rheumatikern unter Therapie raten wir meist sechs Monate nach der Grundimmunisierung zur dritten Impfung. Inzwischen sind wir auch in der Lage, den Impferfolg im Labor zu messen, und zwar auf der Ebene der B-Lymphozyten und der T-Lymphozyten.

Info: Die Rheuma-Liga Baden-Württemberg lädt am Donnerstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr zu einem Vortrag von PD Dr. Bernhard Heilig ins Paritätische Forum am Park, Poststraße 11, 69115 Heidelberg, ein. Thema: "Rheumatologische Versorgung in Zeiten der Pandemie". Telefonische Anmeldung unter 06221/89.355 27.