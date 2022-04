Ein mit 1400 Tonnen Gasöl beladenes Tankmotorschiff hat sich in der Nähe von Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis auf dem Rhein festgefahren. Wie es zu dem Schiffsunfall kommen konnte, ist noch unklar, wie die Wasserschutzpolizei in St. Goar am Donnerstag mitteilte.