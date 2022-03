Mit neuen Erlebnis-Programmen und digitalen Angeboten startet die saarländische Tourismusbranche in die neue Saison. "Corona hat insbesondere den Trend zum Wander- und Naturtourismus noch einmal verstärkt. Genau das sind unsere starken Segmente im Saartourismus - und hier setzen wir in dieser Saison neue Impulse", sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Weitere Schwerpunkte sind Kulinarik und Kultur.