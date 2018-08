Ludwigshafen. (dpa) Mit der Komödie "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" von Kerstin Polte startet am Mittwoch um 19 Uhr das 14. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. "Eröffnet wird das Festival mit einer Galavorführung in zwei Kinozelten vor 2500 Gästen auch aus Politik, Wirtschaft und Kultur", sagte Direktor Michael Kötz in der pfälzischen Stadt. Die bis zum 9. September laufende Filmschau ist über die Region hinaus unter anderem wegen ihres spektakulären Veranstaltungsorts auf einer Rhein-Insel populär.

Insgesamt werden in 3 Zelten 78 Filme gezeigt. Die Spanne reicht vom Krimi über die Gaunerkomödie bis zur sensibel erzählten Elterngeschichte und dem Kinderfilm. Für den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis sind 13 Filme nominiert. Das Festival, das im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Gäste anlockte, ist Kötz zufolge das besucherstärkste Festival in Deutschland nach der Berlinale. "Wir erzählen Geschichten, die momentan wichtig sind", sagte der Direktor.

Neu eingeführt wurde die Reihe "Salon - Internationaler Film". Darin werden auch Streifen gezeigt, die nicht aus dem engeren deutschen Kulturraum stammen - etwa "Der Buchladen der Florence Green" der spanischen Regisseurin Isabel Coixet. Angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit wolle man nicht als "deutsches Filmfestival" missverstanden werden, meinte Kötz. "Filmsprache ist universal."

Den diesjährigen Festivalpreis für Schauspielkunst erhält am 25. August die Schauspielerin Iris Berben (67, "Traumfrauen"). Der erstmals vergebene Regiepreis geht an Hans Weingartner ("303"). Die sonst im Juni/Juli organisierte Veranstaltung war 2017 erstmals im August/September über die Bühne gegangen. Ziel ist, eine Bedrohung durch das im Frühjahr oft auftretende Rheinhochwasser zu vermeiden.