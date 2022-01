Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/lesa) Erneut ist es in der Metropolregion Rhein-Neckar zu zahlreichen Betrugsversuchen durch Anrufe "falscher Polizeibeamter" gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden alleine im Heidelberger Stadtteil Rohrbach zehn sogenannter Schockanrufe innerhalb von eineinhalb Stunden gemeldet. Seit Wochenbeginn mehrten sich zudem in der gesamten Metropolregion derartige Betrugsversuche. Die Polizei geht von einer erhöhten Dunkelziffer aus; Erfolg hatten die Betrüger bislang wohl nicht.

Die Polizei warnt davor, hohe Geldbeträge und andere Wertgegenstände zu Hause aufzubewahren sowie diese vor der Haustür an Fremde zu übergeben oder an "ungewöhnlichen Orten zur Abholung" zu deponieren. "Die Polizei holt weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen", betonen die Beamten.

Zudem weist die Polizei darauf hin, keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preiszugeben und den Vornamen im Telefonbuch abkürzen zu lassen. Angaben von Anrufern sollten überprüft werden. Zudem rät die Polizei dazu, sich nicht drängen oder unter Druck setzen zu lassen. Sollte ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordern, rät die Polizei zur Absprache mit Familienangehörigen oder Vertrauten. Bei Verdachtsmomenten sollte umgehend die 110 gewählt werden.

Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen sind unter www.polizei-beratung.de zu finden. Zudem informiert die Polizei unter Telefon 0621/174-1212 und 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.