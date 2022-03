Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat nach dem russischen Angriff die Zahl der Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine deutlich ausgebaut. Die Schulen sind auf die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus den Krisenregionen vorbereitet. Dazu hat das Land seiner polnischen Partnerregion Wielkopolska angeboten, Kriegsverletzte und kranke Kinder aus der Ukraine in hessischen Krankenhäusern und Traumazentren zu behandeln.

Am ersten Tag der dreitägigen Plenarwoche geht es in Wiesbaden auch um eine Änderung des Landtagswahlgesetzes: Weil die Bevölkerungszahl in drei Landtagswahlkreisen um mehr als 25 Prozent von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweicht, ist dort ein Neuzuschnitt geplant.

