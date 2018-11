Aue (dpa) – Der SSV Jahn Regensburg ist auch im zehnten Spiel in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen geblieben. Beim 1:1 beim FC Erzgebirge Aue reichte es am Abend allerdings erneut nicht zum Sieg. Unentschieden endete auch die zweite Partie des Abends. Der SC Paderborn und Arminia Bielefeld trennten sich im ostwestfälischen Nachbarschaftsduell 2:2.