Offenbach (dpa) - Sinkende Flusspegel, ausgetrocknete Wälder, verdorrte Ernten: Die Hoffnungen von Land- und Forstwirten auf baldigen Regen in Deutschland erfüllen sich wohl so schnell nicht. «Die Niederschläge, die die Flüsse füllen können, sind weiter nicht in Sicht», sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Hoch «Wolfgang» sorgt in den kommenden Tagen für ein paar Wolken und örtlich etwas Sprühregen. Doch das «ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein», sagte der Meteorologe. Die Folge: Die Pegelstände der Flüsse sinken weiter. Am Rhein steuern sie bereits auf ein historisches Tief zu.